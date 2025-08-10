Un coche sale ardiendo en la A-66 y origina un incendio forestal a la altura de Cañaveral

Tania Agúndez Badajoz Domingo, 10 de agosto 2025, 20:37 | Actualizado 21:29h.

Medios del Plan de Lucha contra Incendios Forestales (Infoex) trabajan en la tarde de este domingo en un incendio en el término municipal de Cañaveral.

El fuego se ha originado en torno a las 20 horas cuando un vehículo que circulaba por la autovía A-66 a la altura de esta localidad cacereña ha salido ardiendo. Pasaba cerca del Puerto de Los Castaños cuando han surgido las llamas que después han pasado al monte. Afectan a una zona de arbolado, matorral y pasto.

De hecho, el incidente ha provocado retenciones en la carretera. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha lanzado un aviso a los conductores advirtiendo de que se estaban registrando congestiones en la circulación y tráfico lento entre los kilómetros 505 y 507 debido al humo que se acumulana en la zona.

De hecho, para garantizar la seguridad del tráfico y facilitar las labores de los medios de extinción en el lugar, en un principio se había solicitado el corte de la autovía entre los kilómetro 500 y 510., aunque finalmente no ha sido necesario aplicar esta medida ya que se ha habilitado tráfico alternativo dentro de la propia A-66.

A las 20.15 horas se declaraba el nivel 1 de peligrosidad precisamente por afección del fuego y el humo al tráfico en este punto.

En el lugar intervienen para sofocar las llamas diez unidades de bomberos forestales, nueve medios aéreos, una máquina pesada, dos coordinadores, un técnico en extinción y bomberos del Sepei de la Diputación de Cáceres.

También se han trasladado patrullas de la Guardia Civil para regular y organizar el tráfico.

Igualmente, Cruz Roja ha movilizado varias unidades como apoyo logístico a los recursos que participan en la extinción del fuego.

Otros incendios

Esta tarde los recursos del Infoex también han actuado con los bomberos de Badajoz en un incendio declarado en el casco urbano de la ciudad y que ha obligado a desalojar varias viviendas.

El Plan Infoex ha intervenido en medio centenar de incidentes acaecidos durante la última semana de época de peligro alto en Extremadura, de los cuales 27 han sido incendios forestales.

Por cuenta de esos 27 fuegos, de los que 16 han tenido lugar en la provincia de Badajoz y 11 en la de Cáceres, se ha visto afectada una superficie aproximada de 2.360 hectáreas a la espera de las mediciones oficiales, según ha precisado la Junta de Extremadura en nota de prensa este domingo.

A lo largo de la semana se han declarado un total de 5 incendios de nivel 1. Los incendios más relevantes se han producido en Oliva de Mérida el día 4 de agosto, afectando aproximadamente a 800 hectáreas y en Aldea del Cano el día 8 de agosto con una superficie afectada de 1.230 hectáreas aproximadamente. Hay que destacar también el incendio producido el día 6 de agosto en Guijo de Galisteo con una superficie aproximada de 290 hectáreas.

Predicción meteorológica

En cuanto a la previsión meteorológica para esta próxima semana, seguimos con la advección tropical continental con una masa de aire muy cálida y seca proveniente del norte de África. Esto implica un régimen térmico muy desfavorable acompañado con humedades muy bajas y potencial convectivo en capas bajas. El viento no será especialmente significativo, variable en la componente y puntualmente con fases suficientemente intensos como para condicionar los incendios.

Incertidumbre en una posible afección de una masa de aire más fría y húmeda para finales de la semana entrante, que además podría venir acompañado de un aumento de viento Suroeste.

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Extremadura sigue recomendando que se extremen las precauciones en los trabajos agrícolas y actividades próximas a zonas forestales susceptibles de provocar incendios.