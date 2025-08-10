HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Los bomberos de Badajoz trabajan en un incendio entre La Banasta y Las Golondrinas
El humo del incendio es visible desde muchos puntos de la ciudad de Badajoz. HOY

Los bomberos de Badajoz trabajan en un incendio entre La Banasta y Las Golondrinas

«El fuego se encontraba en La Banasta y un cambio de viento repentino lo ha metido hasta Las Golondrinas», explica una vecina de la zona

Rubén Bonilla

Rubén Bonilla

Badajoz

Domingo, 10 de agosto 2025, 15:19

Efectivos de los bomberos del Ayuntamiento de Badajoz trabajan en estos momentos en sofocar las llamas de un incendio ubicado entre La Banasta y Las Golondrinas, en la carretera de Valverde.

El humo del fuego es visible desde bastantes puntos de la ciudad.

«El fuego se encontraba en La Banasta y un cambio de viento repentino lo ha metido hasta Las Golondrinas, muy cerca de las viviendas. La verda es que impacta», cuenta una vecina que vive en la zona. «Los bomberos han sofocado las llamas de un pino hace un momento», añade.

Los bomberos del Ayuntamiento trabajan en la zona. P.A.

El fuego no está muy lejos de Las Vaguadas, que sufrió cinco incidentes de este tipo en seis días, por lo que los afectados pidieron vigilancia de la zona y que se limpiaran los solares sin desbrozar para que no se repitiera.

En actualización

Los periodistas de HOY trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

