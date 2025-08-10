HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Los bomberos de Badajoz trabajan en un incendio entre La Banasta y Las Golondrinas
El incendio de Aldea del Cano ha calcinado 1.230 hectáreas esta semana. HOY

Extremadura registra 27 incendios forestales en la última semana, que arrasan 2.360 hectáreas

Del total, 16 han tenido lugar en la provincia de Badajoz y 11 en la de Cáceres

R.H.

Domingo, 10 de agosto 2025, 14:07

El Plan Infoex ha intervenido en un total de 50 incidentes acaecidos durante la última semana de época de peligro alto en Extremadura, de los cuales 27 han sido incendios forestales.

Por cuenta de esos 27 fuegos, de los que 16 han tenido lugar en la provincia de Badajoz y 11 en la de Cáceres, se ha visto afectada una superficie aproximada de 2.360 hectáreas a la espera de las mediciones oficiales, según ha precisado la Junta de Extremadura en nota de prensa este domingo.

A lo largo de la semana se han declarado un total de 5 incendios de nivel 1. Los incendios más relevantes se han producido en Oliva de Mérida el día 4 de agosto, afectando aproximadamente a 800 hectáreas y en Aldea del Cano el día 8 de agosto con una superficie afectada de 1.230 hectáreas aproximadamente. Hay que destacar también el incendio producido el día 6 de agosto en Guijo de Galisteo con una superficie aproximada de 290 hectáreas.

Predicción meteorológica

En cuanto a la previsión meteorológica para esta próxima semana, seguimos con la advección tropical continental con una masa de aire muy cálida y seca proveniente del norte de África. Esto implica un régimen térmico muy desfavorable acompañado con humedades muy bajas y potencial convectivo en capas bajas. El viento no será especialmente significativo, variable en la componente y puntualmente con fases suficientemente intensos como para condicionar los incendios.

Incertidumbre en una posible afección de una masa de aire más fría y húmeda para finales de la semana entrante, que además podría venir acompañado de un aumento de viento Suroeste.

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Extremadura sigue recomendando que se extremen las precauciones en los trabajos agrícolas y actividades próximas a zonas forestales susceptibles de provocar incendios.

