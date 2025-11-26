HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen de archivo de una ambulancia del SES. HOY

Sucesos

Intoxicada una mujer de 69 años tras el incendio en una vivienda de Herrera del Duque

Su estado era leve y no precisó traslado a centro sanitario

R. H.

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 08:05

Una mujer de 69 años de edad resultó afectada en la madrugada de este miércoles tras el incendio registrado en una vivienda de la localidad pacense de Herrera del Duque.

Según los datos aportados por el Centro de Urgencias y Emergencias 112, el suceso se ha producido en el inmueble situado a la altura del número 36 de la calle Castillo de Puebla del citado municipio.

Como consecuencia del incendio, se han producido numerosos daños materiales. Además, una mujer de 69 años resultó afectada, aunque de manera leve. Sufrió una intoxicación monóxido de carbono y no precisó traslado a centro sanitario.

Hasta el lugar de los hechos se trasladaron una Unidad Medicalizada, dotaciones de bomberos de Herrera y Castuera, aunque esta última no llegó a asistir, y patrullas de la Guardia Civil.

