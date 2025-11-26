Un hombre sufre quemaduras de tercer grado tras el incendio de una vivienda en Puebla de Argeme

R. H. Miércoles, 26 de noviembre 2025, 16:32 | Actualizado 16:37h. Comenta Compartir

Un hombre de 53 años se encuentra en estado crítico, con quemaduras de tercer grado, tras el incendio de una vivienda en la localidad de Puebla de Argeme. El varón ha sido trasladado en principio al hospital de Coria, aunque posteriormente ha sido derivado al hospital de Getafe en helicóptero sanitario.

El incidente ha ocurrido en un inmueble de la calle Aliso, según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta a las 11,56 horas de este miércoles.

Hasta el lugar se ha desplazado, además del helicóptero, bomberos del parque de Coria, una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local de Coria.

Otros incendios

Otras dos personas han tenido que ser atendidas por incendios en viviendas este miércoles en Extremadura: una mujer de 69 años en Herrera del Duque y una mujer de 56 en Villafranca del Guadiana. Ambas han resultado afectadas por el humo tras sufrir intoxicación por monóxido de carbono como consecuencia del fuego.

En el primero de los sucesos ocurrió poco antes de las cuatro de la madrugada en el inmueble situado a la altura del número 36 de la calle Castillo de Puebla del citado municipio. Como consecuencia del incendio, se originaron numerosos daños materiales. La mujer resultó afectada de manera leve y no precisó traslado a centro sanitario.

Hasta el lugar de los hechos se trasladaron una Unidad Medicalizada, dotaciones de bomberos de Herrera y Castuera, aunque esta última no llegó a asistir, y patrullas de la Guardia Civil.

El segundo suceso tuvo durante la mañana de este miércoles en una vivienda situada en la calle Mérida de la pedanía pacense de Villafranco del Guadiana. La herida fue trasladada en estado 'menos grave' al hospital Universitario de Badajoz.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron un equipo de Soporte Vital Básico, una ambulancia convencional, personal sanitario del Punto de Atención Continuada de Talavera la Real, bomberos del parque municipal del Ayuntamiento Badajoz así como patrullas de la Policía Local y Guardia Civil.