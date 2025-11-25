Una mujer resulta herida grave por la combustión de material de un brasero eléctrico en Jerez

R.B.C. Martes, 25 de noviembre 2025, 08:39 Comenta Compartir

«Combustión de material en un brasero eléctrico». Este es el origen del suceso ocurrido durante la pasada madrugada en Jerez de los Caballeros.

Según detalla el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias del 112 Extremadura, minutos antes de las 4 de la madrugada, exactamente a las 3.48 horas, se recibió una llamada en la centralita en la que se alertaba de la intoxicación de una persona por monóxido de carbono por un brasero de eléctrico en una vivienda situada en el número 42 de la calle Eritas de Jerez.

Desde el 112 Extremadura se movilizó una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y una patrulla de servicio de la Guardia Civil.

Los sanitarios tras atender a la mujer, de 65 años, la trasladaron en estado grave al Hospital Universitario de Badajoz.

Escape de gas en Cáceres

Unas horas antes, en la ciudad de Cáceres, cuatro personas resultaron afectadas por un escape de gas en una vivienda.

Según explica el 112 Extremadura, alrededor de las 21.30 horas se recibió una llamada en la centralita del 112 informando de la posible mala combustión de algún aparato en el número 20 de la calle Encinas. Hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias del Servicio Extremeño de Salud, que atendieron a los cuatro afectados. Se trataba de un hombre de 35 años, una mujer de 31, una niña de 3 años y un bebé de 4 meses. Todos ellos presentaban mareo y dolor de cabeza, por lo que fueron trasladados al Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres para quedar en observación.

Braseros

Este mes de noviembre ya resultaron heridas cuatro personas, entre ellas tres menores, afectadas por intoxicación de monóxido de carbono con un brasero de picón en Extremadura, concretamente en La Parra. En esa ocasión eran dos niños de 3 y 13 años y una niña de 6, que fueron trasladados al Hospital Materno Infantil de Badajoz en estado leve. También resultó afectada una mujer de 32 años, que fue llevada al Hospital Perpetuo Socorro de la capital pacense.