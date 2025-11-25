Cuatro afectados, entre ellos un bebé, por un escape de gas en una vivienda en Cáceres

R.B.C: Martes, 25 de noviembre 2025, 08:17 Comenta Compartir

Cuatro personas han resultado afectadas por un escape de gas en una vivienda de Cáceres.

Según explica en una nota el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias del 112 Extremadura, alrededor de las 21.30 horas se recibió una llamada en la centralita del 112 informando de la posible mala combustión de algún aparato en el número 20 de la calle Encinas.

Desde 112 se movilizaron dos ambulancias del Servicio Extremeño de Salud, que atendieron a los cuatro afectados. Se trata de un hombre de 35 años, una mujer de 31, una niña de 3 años y un bebé de 4 meses. Todos ellos presentaban mareo y dolor de cabeza, según detalla el informe del 112 Extremadura, por lo que fueron trasladados al Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres para quedar en observación.

También se trasladaron al lugar agentes de la Policía Nacional y Local, además de bomberos que tras varias comprobaciones no detectaron ninguna fuga.

Braseros

Este mes de noviembre ya resultaron heridas cuatro personas, entre ellas tres menores, afectadas por intoxicación de monóxido de carbono con un brasero de picón en Extremadura, concretamente en La Parra. En esa ocasión eran dos niños de 3 y 13 años y una niña de 6, que fueron trasladados al Hospital Materno Infantil de Badajoz en estado leve. También resultó afectada una mujer de 32 años, que fue llevada al Hospital Perpetuo Socorro de la capital pacense.