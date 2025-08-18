Muere un hombre de 70 en Plasencia por las altas temperaturas

M. Fernández Cáceres Lunes, 18 de agosto 2025, 11:11 Comenta Compartir

Tercera muerte por calor este verano en la región. Un hombre de 70 años ha fallecido en el hospital Virgen del Puerto de Plasencia como consecuencia de las altas temperaturas. El hombre estaba pescando cuando sufrió los efectos del calor, según informa el Servicio Extermeño de Salud. Se trata, además, del segundo caso en el área de salud placentina, ya que el primer caso que se notificó en julio, un varón de 67 años, también pertenecía a esta zona.

A principios de este mes se notificó la muerte por calor de un hombre de 85 años que vivía en la residencia de mayores de la localidad pacense de Torremayor y falleció en el Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz a consecuencia de las altas temperaturas.

La segunda ola de calor del verano comenzó el pasado día 3 y se ha extendido hasta el pasado domingo, día 17. En este episodio, la Aemet ha activado la alerta roja hasta en tres ocasiones: dos de ellas han sido exclusivamente en Vegas del Guadiana y la tercera, de ayer, en Vegas del Guadiana y Villuercas-Montánchez.

En estos quince días, se han registrado varias jornadas por encima de los 43 grados y además, la tercera máxima histórica, de 45,5.

El episodio de calor extremo ha terminado pero Extremadura sigue con máximas de 35 grados. A este respecto, el Servicio Extremeño de Salud ha recordado que la exposición a las altas temperaturas puede provocar alteraciones en el funcionamiento del organismo como consecuencia de la pérdida de agua y electrolitos.

«La afectación a la salud puede ir desde calambres, mareos, cefaleas, deshidratación, insolación hasta golpe de calor, siendo este el más grave al poder presentar daño multiorgánico, convulsiones e incluso coma», señala.

La población más sensible a las situaciones de calor excesivo y los cambios de temperatura son los mayores de 65 años, los menores de 4 años, las mujeres embarazadas, las personas con enfermedades crónicas, con trastornos de la memoria o las que reciben ciertos tratamientos como diuréticos, neurolépticos, anticolinérgicos y tranquilizantes.

Por ello, el SES aconseja evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, beber líquidos de manera abundante sin esperar a tener sed, evitar comidas copiosas y no abusar de bebidas alcohólicas.