Plasencia despide al empresario Pedro Díaz, la encarnación del abuelo Mayorga Referente de Joyerías Díaz durante décadas, falleció este domingo a causa de una indisposición mientras se encontraba pescando con unos amigos

Juan Carlos Ramos Plasencia Domingo, 17 de agosto 2025, 21:13 Comenta Compartir

Plasencia despide con tristeza a Pedro Díaz, fallecido este domingo tras sufrir una indisposición mientras pescaba. Conocido por todos por su labor al frente de Joyerías Díaz, su marcha deja un vacío en la vida social y cultural de la ciudad, donde siempre fue una figura entrañable, cercana y dispuesta a regalar una sonrisa. En los últimos años encarnó al abuelo Mayorga, el autómata que cuelga de la torre del Ayuntamiento, gracias a su característico traje verde y magenta y a la barba blanca que recuperaba siempre que la ocasión lo merecía.

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, lo recordó con emoción: «Se nos fue haciendo una de las cosas que amaba, pescando con sus amigos. Se fue nuestro Pedro Díaz, un hombre generoso, amable, entregado, comprometido, de gran corazón… un héroe que libró duras batallas y que hoy Dios ha querido con Él para grabar a mano las cartelas del Cielo y poner en hora los relojes de la eternidad».

Heredero de un legado centenario, Pedro mantuvo con orgullo la histórica Joyería Díaz de la calle Talavera, un negocio familiar con más de 125 años de historia, por el que fue distinguido en 2024 con el Premio San Fulgencio. Más allá de su labor como relojero, grabador y protagonista del Carnaval placentino —del que llegó a ser pregonero—, en febrero de este mismo año confesaba que aquel probablemente sería su último acto social: «Me hace ilusión poder darlo, aunque creo que será el de mi retirada. Son muchos recuerdos y emociones».

La figura de Pedro trascendió el mostrador de su joyería. Fue el vecino cercano, el amigo alegre, el Mayorga que bajaba del campanario para contagiar humor y cariño a toda la ciudad. Su vida estuvo marcada por la entrega a Plasencia, desde la atención a su clientela hasta su participación en la vida festiva, cultural y deportiva.