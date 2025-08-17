Último día de ola de calor: estas son las temperaturas máximas este domingo en Extremadura Mañana las máximas irán en descenso y no se esperan alertas en la región

M. Fernández Cáceres Domingo, 17 de agosto 2025, 20:18 | Actualizado 21:32h. Comenta Compartir

Decimoquinto y último día de la segunda ola de calor de este verano. Este domingo, de nuevo se han registrado en la región temperaturas por encima de los 43 grados, y ya van tres días consecutivos después de registrar la tercera máxima histórica, de 45,5 grados.

Navalmoral de la Mata ha sido la localidad extremeña más calurosa al llegar a los 43,7 grados, mientra que Zafra se ha quedado en 43. Le siguen Serradilla (42,9), Puerto Rey y Olivenza (42,8) y Villafranca de los Barros (42,7), según los datos recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología hasta las 19:00 horas. El Granado (Huelva) ha liderado el ránking nacional con 45,4 grados.

Tan solo siete estaciones meteorológicas de las 53 que tiene repartidas la Aemet por todo el territorio extremeño han registrado menos de 40 grados: Piornal, Tornavacas, Hervás, Navalvillar de Ibor Valencia de Alcántara, Monesterio y Garganta la Olla.

La noche ha sido sofocante. En Castuera, el termómetro no ha bajado de 28,8 grados. Le sigue Trujillo (27,7), Zorita y Azuaga (27,2), Llerena (27,1) y Jaraicejo (27 grados).

Mañana habrá un notable descenso de las temperaturas en la mitad noroeste peninsular a causa de una vaguada, que inestabilizará la atmósfera y pondrá punto y final a la ola de calor con la entrada de una masa de aire atlántico más fresco.

En Extremadura no se esperan alertas por calor y las temperaturas podrán alcanzar hasta 38 grados y al día siguiente, seguirán bajando hasta los 35 de máxima. En este episodio, la Aemet ha activado la alerta roja hasta en tres ocasiones: dos de ellas han sido exclusivamente en Vegas del Guadiana y la tercera, este domingo, en Vegas del Guadiana y Villuercas-Montánchez.

Recomendaciones

Ante las alertas por calor, el 112 recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de sus localidades, así como a los servicios de la Policía Local.

A la ciudadanía se le aconseja evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta refrigerados; evitar comidas copiosas y no abusar de bebidas alcohólicas. Asimismo, reducir la actividad física y permanecer en lugares ventilados o acondicionados; usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros; sombreros, gafas de sol y cremas solares protectoras.

En las casas, el 112 Extremadura indica que es conveniente utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas, cerrar ventanas por el día y abrirlas por la noche para ventilar. Además, mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas de conservación; y prestar especial atención a los menores de edad y a las personas mayores, vigilando su grado de hidratación.