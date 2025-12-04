Los Escobazos, La Encamisá y muchos planes navideños para exprimir el puente de diciembre

Judith Rueda Jueves, 4 de diciembre 2025, 16:09 Comenta Compartir

Llega el puente de diciembre cargado de eventos muy interesantes en todas las partes de Extremadura. Este fin de semana destacan dos Fiestas de Interés Turístico Nacional: 'La Encamisá' de Torrejoncillo y 'Los Escobazos' de Jarandilla de la Vera. Pero, además, habrá multitud de actividades navideñas para sacar el máximo partido al inicio de la época más mágica del año.

En Badajoz Christian Magritte brillará con su espectáculo de magia; en Cáceres los platos fuertes serán el flamenco y los dulces conventuales; en Plasencia se podrá disfrutar del encendido navideño este viernes; y en Mérida habrá teatro y música.

Repasamos las principales propuestas para disfrutar de la agenda de ocio durante los próximos días. ¿Nos acompañas?

Badajoz Un fin de semana muy navideño

Durante el fin de semana habrá espectáculos de luces y villancicos en la Plaza Alta entre las 18 y las 20 horas. Además, se celebrarán a lo largo de todo el fin de semana talleres infantiles navideños, con horario de mañana, a partir de las 11 horas y por la tarde a partir de las 18 horas. Continuando con las actividades navideñas, en la Plaza de Conquistadores se podrá asistir al espectáculo 'Ilusiónate con la magia de la Navidad' a cargo del mago Christian Magritte el jueves a las 18.30 horas. Ttambién en la Plaza de Conquistadores, todo el viernes se podrá disfrutar del 'Belén de Navidad' que trae El Corte Inglés. En el Centro Comercial El Faro habrá dos actividades para toda la familia, la primera será el teatro familiar 'La Sorpresa de la Navidad' al que se podrá asistir el viernes a las 18.30 horas y la segunda es la visita de Papá Noel el sábado a las 13 horas.

La música y el teatro también resuenan este fin de semana en Badajoz. El jueves actuarán el grupo musical Furriones y la Orquesta de Extremadura a las 20 horas en el Palacio de Congresos. En el Hospital Centro Vivo presentará la cantante Guadiana Almena su espectáculo 'Guadiana's Song Book' también el jueves a las 20 horas. En el Teatro López de Ayala se podrá disfrutar también este día de 'El Cascanueces-Théâtre Classique' a las 21 horas, un cuento de Navidad a modo de ballet en dos actos. En este mismo espacio el próximo sábado a las 19.30 horas la Banda Municipal de Música de Badajoz dará un concierto por el día de la Constitución. Y el domingo a las 18 horas en Palacio de Congresos se podrá disfrutar de la obra 'El Fantasma del Teatro de la Falla', que está inspirada en la obra 'El Fantasma de la Ópera'.

Y en cuanto a otros eventos, el sábado tendrá lugar en el Hospital Centro Vivo a las 11 horas el 'Rayito Fest', un festival dedicado a cómics, fanzines y obras gráficas que estará repleto de actividades para los visitantes. También, como cada primer fin de semana del mes, tendrá lugar este sábado en la Plaza Alta a partir de las 10.30 horas el 'Rastro de Artesanía y Antigüedades'.

Cáceres La música inunda la ciudad

Este fin de semana Cáceres se llena de música comenzando el jueves con el concierto 'Mind Traveler' a las 20.30 horas en el Gran Teatro de Cáceres. Por otro lado, el viernes, se podrá disfrutar del 'XXI Festival Flamenco de las Minas de Aldea de Moret' a las 20 horas en el Gran Teatro. Tanto el sábado como el domingo, tendrán lugar dos conciertos en El Corral de las Cigüeñas, el primero el sábado a las 17.30 actuará el grupo 'Pagafantas' y el domingo, también a las 17.30 horas, se podrá escuchar al grupo 'Dudley Taft'.

El teatro también tiene un hueco para este fin de semana, tanto el viernes como el sábado se podrá disfrutar de la obra 'Succo. Documentos de un asesino sin motivos', ambos días a las 20.30 horas en el edificio La Nave del Duende. Y el domingo en el Gran Teatro a las 20.30 horas se podrá asistir al teatro 'Es o no Crudo el Invierno'

Otras actividades que no se pueden quedar en el tintero este fin de semana son 'El Cascanueces ballet de Kiev'. Este evento contará con una donación a UNICEF de 1 euro por cada entrada vendida, a modo de apoyo por su trabajo en la emergencia de Ucrania. Y otro evento que tendrá lugar este jueves será el proyecto divulgativo 'Conoce el acuífero de Cáceres: El Calerizo' que ofrecerá conferencias y una gala con exposición de trabajos a las 18.30 horas en El Ateneo de Cáceres.

El toque dulce lo encontramos en el Palacio Episcopal, que acoge la feria Monacal de dulces conventuales.

Mérida y provincia de Badajoz La navidad y el voluntariado

Mérida acoge eventos muy destacados. El primero será este mismo jueves, cuando se celebrará el 'Día Internacional de las Personas con Discapacidad'. La cita será a las 16.30 horas en la Plaza del Ayuntamiento.

Además, también hay programados varios espectáculos y citas artísticas, como el teatro familiar 'Pedro y el lobo' el jueves a las 18 horas en el Centro Cultural de Nueva Ciudad; el concierto 'Entre raíces y universos' que dará Pepe Rivero el jueves a las 20 horas en el Teatro María Luisa; y la obra de teatro 'Atra Bilis', que tendrá lugar el viernes a las 20.30 horas en la Sala Trajano.

Este sábado, de 9 a 14 horas, tendrá lugar un Mercadillo Extraordinario en su zona habitual del recinto ferial.

Y el domingo a las 9.30 horas se desarrollará el 'III Trofeo Santa Eulalia de Tiro con Arco' en el Complejo Polideportivo La Paz. Ese mismo día el Teatro María Luisa acogerá el concierto de 'Veleta Roja' a las 18.30 horas.

En el resto de la provincia se realizarán eventos muy interesantes como el 'Gran encendido navideño de Don Benito' el viernes a las 19 horas en la plaza de España. La 'Feria del Níscalo. Mycosfera 2025' que se celebrará en Castilblanco el sábado y domingo. Otro evento micológico de este fin de semana es la 'Ruta senderista + degustación micológica' que se realizará el domingo en Hornachos. En Caldera de León se podrá disfrutar de la 'XIV Feria del Piñón' a partir de este sábado. También el sábado se podrá asistir a las 'V Jornadas Gastronómicas Felisa Zamorano – Sabores de la Dehesa a las 10.30 horas en la Plaza España de Llerena.

Por otro lado el grupo Furriones y la Orquesta de Extremadura actuarán de nuevo juntos el viernes a las 20 horas en Villanueva de la Serena. Y para concluir con los eventos de la provincia, el domingo a las 16.30 horas se podrá asistir al 'XXXIV Día de las Grullas en Extremadura' en el embalse de Los Canchales de La Garrovilla.

Plasencia y provincia de Cáceres Se enciende la Navidad

El evento estrella este fin de semana en Plasencia es el encendido navideño que tendrá lugar este viernes a las 18.30 horas en la Plaza Mayor. Otro evento importante que se desarrollará del viernes al domingo será el musical flamenco 'Amor en la Tierra' en el Teatro Alkázar. En este mismo lugar se podrá disfrutar el viernes a las 20.30 horas de la obra Señora Einstein y el sábado a las 18 horas del espectáculo familiar 'La liebre y la zorra'. En los Multicines Alkázar se proyectará la película 'Jugar con fuego' el jueves a las 19.30 horas.

En el resto de la provincia habrá diferentes eventos, pero destacan dos: 'La Encamisá' de Torrejoncillo y 'Los Escobazos' de Jarandilla de la Vera. Ambas citas, declaradas Fiestas de Interés Turístico Nacional, congregan a un gran número de vecinos y público. Por un lado, más de un centenar de jinetes y decenas de escopeteros acompañarán en Torrejoncillo al estandarte con la imagen de la Virgen María Inmaculada, que recorrerá este domingo el entramado de las estrechas calles de su casco antiguo. Además, la noche del domingo el fuego será el protagonista en Jarandilla. El evento concederá este año el Escobón de Oro a su vecino 'más famoso': Alejandro Sanz

Por otra parte, Coria procederá al encendido de su iluminación navideña este viernes a las 19 horas en la Casa de Cultura. También en este municipio comenzará ese mismo día la 'IV Edición de Coria en Dulce'. El viernes a las 11 horas en Trujillo se podrá asistir al evento 'Enocultura Trujillana'. El sábado se podrá disfrutar de la segunda edición del 'Día de la Morcilla Ventera' en Navas del Madroño.

Este fin de semana también se celebrarán las IX Jornadas del Cabrero en Cabezabellosa. En Salorino tendrán lugar las 'Luminarias Porreteras' junto con todas las actividades que trae esta fiesta del fuego. Por último, en Montánchez se podrá disfrutar de las 'XXV Jornadas Gastronómicas del Cerdo Ibérico'.

