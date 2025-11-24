Badajoz instalará un tercer mercado navideño en la plaza Alta

Ángela Murillo Badajoz Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:21 Comenta Compartir

Badajoz tendrá este año un mercado navideño, que se ubicará en la plaza Alta. Tras la falta de público que registró el año pasado la propuesta instalada junto al Museo Luis de Morales, en esta ocasión el enclave elegido para el tercer mercado navideño será junto a las casas coloradas.

Así lo ha anunciado este lunes el concejal de Cultura, José Antonio Casa Blanca, en una rueda de prensa en la que ha desgranado los principales detalles de la programación navideña elaborada por el Ayuntamiento. «Queremos seguir apostando por llevar a los turistas y visitantes a la parte más céntrica del Casco Antiguo, y ayudar a que siga recibiendo ese impulso». En los doce puestos que se instalarán en el mercadillo temático se podrá adquirir artesanía, bisutería, gastronomía o productos navideños.

En la ubicación tradicional de la plaza Alta se instalará uno de los dos escenarios de 'Sonidos de la Navidad', que contará con varias actuaciones que se complementarán con los conciertos previstos en San Francisco. En la plaza Alta actuarán la cantaora Míriam Cantero, la comparsa Caribe, el coro vocal Harmoneyes y el programa también incluye dos zambombas: una flamenca y otra extremeña, de la mano de la Asociación de Corso y Danzas de Badajoz.

Aparte de ese mercado navideño y su escenario, la plaza Alta mantendrá su tradicional espectáculo de luces y sonidos, que podrá disfrutarse todos los días a las 18, 19 y 20 horas, «salvo si coincide con una actuación». Este céntrico espacio contará además con su propia iluminación navideña, ha señalado el edil. Y se instalarán mesas de picnic.

Coincidiendo con la apertura del mercado navideño de la plaza Alta, el Museo de la Ciudad Luis de Morales abrirá el día 5 su exposición de dioramas y el belén monumental, que podrá visitarse hasta el 5 de enero en horario de mañana y tarde.

Cartel anunciador de la Navidad

Las celebraciones navideñas de Badajoz cuentan este año con un cartel anunciador obra de Luis Fano. La imagen muestra la letra B luminosa dentro de una bola de cristal, junto a los monumentos más representativos de la ciudad: la Puerta de Palmas y la Torre de Espantaperros. «Es una representación mágica de la Navidad».

Este viernes, encendido oficial

Hay que recordar que el encendido oficial de las luces tendrá lugar el próximo viernes 28 de noviembre, a las 18.30 horas, en la plaza de España. «Este año no tenemos árbol de Navidad en la Plaza de España, sino un cielo de luces, una guirnalda desde la Catedral y un 'photocall' enorme». El alumbrado oficial estará amenizado, desde media hora antes, con villancicos a cargo de la Banda Municipal de Música, que estará acompañada por las sopranos Celia Sánchez del Río y Anabel Antúnez Medina. «Será un concierto sinfónico».

Además, antes del encendido habrá una animación que partirá a las cinco de la tarde de la plaza de España y recorrerá diferentes calles comerciales de la ciudad, para terminar su pasacalles en el mercado navideño del paseo de San Francisco, que contará con 50 casetas y también se inaugura el viernes 28, al igual que el mercado navideño de Conquistadores.

El mercado navideño de San Francisco funcionará hasta el 5 de enero y solo cerrará los días 25 de diciembre y 1 de enero, además de las tardes de Nochebuena y Nochevieja.

En el templete central volverá a ubicarse un embajador postal, al que pequeños y mayores podrán entregar sus cartas con los deseos para los Reyes Magos.

Actuaciones en San Francisco

La programación del escenario 'Sonidos de la Navidad' que se ubique en San Francisco comienza este sábado con una zambomba navideña (19.30 horas) y el domingo, a partir de las 12 horas, tendrá lugar el espectáculo infantil Chiqui Party de Navidad.

El 5 de diciembre actuará Paco Arrojo (19.30 horas), un día después se subirá al escenario la Niña Carande (19.30 horas) y el 8 de diciembre será el turno del Duo Chispitas (12 horas). Guadiana Almena cantará a la Navidad con Pedro Monty al piano el 27 de diciembre y el día 28 habrá un espectáculo infantil a partir de las 12 horas, entre otros eventos programados en este enclave.

Mercadillo navideño en Conquistadores

El mercadillo navideño de Conquistadores también funcionará del 28 de diciembre al 5 de enero. Tendrá diez casetas con la colaboración de El Corte Inglés, contará con un carrusel, Cortylandia, 'food trucks' y belén.

Ampliar Nochevieja infantil en la plaza de España. HOY

Nochevieja infantil

Como cada año, la plaza de España acogerá dos eventos el 31 de diciembre. La Nochevieja infantil, con animación y 'disco show' a partir de las once de la mañana, y el tradicional reparto de gominolas para los más pequeñso. Por la noche la ambientación comenzará a partir de las 23 horas, para después despedir el año frente al Ayuntamiento con las clásicas campanadas.