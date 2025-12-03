El Faro recibe una visita mágica este puente de diciembre Papá Noel llega a Badajoz para sorprender a los más pequeños este puente de diciembre

Irene Toribio Miércoles, 3 de diciembre 2025, 08:50 | Actualizado 10:04h.

El visitante más esperado de la Navidad está a punto de aparcar su trineo en Badajoz para conocer a los niños de la ciudad y escuchar sus deseos para esta Navidad. Entre luces brillantes, villancicos y la ilusión que empieza a despertar entre los más pequeños, Papá Noel ha decidido adelantar su visita y hacer una parada de lo más especial en la ciudad durante este puente de diciembre.

Llegado desde el mismísimo Polo Norte, Papá Noel estará en el centro comercial El Faro estos sábado 6 y lunes 8 de diciembre. Será a las 12:00 horas en una cita que se convertirá en una oportunidad única para verlo de cerca, entregarle la carta en persona y vivir un momento mágico en familia que marcará el inicio oficial de la Navidad.

Esta será una de las muchas citas mágicas que ofrecerá Badajoz estos primeros días de diciembre, y es que al alumbrado del pasado 28 de noviembre se suma el de el Casco Antiguo de la ciudad además de la apertura del nuevo mercado navideño de la Plaza Alta. Teatros infantiles, espectáculos, flamenco... y la recepción del embajador postal de los Reyes Magos en el paseo de San Francisco.

