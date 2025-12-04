Comienza en el Palacio Episcopal de Cáceres la feria Monacal de dulces conventuales

El Palacio Episcopal de Cáceres acoge del 4 al 8 de diciembre de 2025 la primera edición de Monacal, un evento solidario dedicado al turismo, ... la gastronomía y los dulces conventuales, que reunirá en distintos espacios de la ciudad a comunidades religiosas, reposteros, investigadores, chefs y público general. El encuentro, que viene a reemplazar a la antigua Feria del Dulce Conventual, nace con el objetivo apoyar a los conventos de Extremadura y acercar al visitante el valioso patrimonio culinario monacal que ha perdurado durante siglos.

Aunque la venta de los dulces al público no empieza hasta mañana viernes, la feria arranca hoy con las I Jornadas para Profesionales, que se desarrollarán en el Palacio Episcopal de 9.00 a 14.30 horas. A las 9.00 horas tendrá lugar la inauguración, seguida a las 9.45 horas por una conferencia titulada 'Recetario de repostería conventual', impartida por Alberto Cumplido. De manera simultánea, de 9.45 a 14:00 horas, se desarrollará un taller de hierbas aromáticas a cargo de alumnos del Centro de Formación del Medio Rural de Don Benito.

A media mañana se celebrarán distintas sesiones paralelas. Las Sesiones I, en la Sala Archivo de 10.30 a 11.30 horas, abordarán temas como los avituallamientos monásticos, la cocina de caza conventual, la gastronomía guaraní-jesuita, el patrimonio culinario hispanoluso o el turismo religioso. Paralelamente, las Sesiones II, en el Vestíbulo, tendrán lugar también de 10.30 a 11.30 horas, con ponencias sobre la alimentación de los Caballeros Teutónicos, los huertos conventuales, la cocina conventual de Quito, la relación entre turismo y gastronomía y la tradición culinaria del Monasterio de Yuste.

Tras una pausa para el café, a las 11.30 horas, tendrán lugar las Sesiones III y IV entre 12.00 y 13.00 horas, con investigaciones sobre la hipofagia, la promoción municipal de la gastronomía conventual, los recetarios dulces, la mesa de Carlos V y las finanzas aplicadas a la cocina. A las 13.00 horas se celebrará una demostración de cocina monacal en vivo con la elaboración de 'Sinfonía de higos con bizcocho de almendras', a cargo del chef Antonio Manuel Céspedes, y a las 14.00 horas se entregarán los diplomas a las mejores comunicaciones.

Del 5 al 8 de diciembre, el Palacio Episcopal será el epicentro de las actividades abiertas al público con la muestra y venta de dulces conventuales, disponible de 10.00 a 20.00 horas. Además, habrá degustaciones de chocolate y café en la plaza de Santa María durante toda la jornada. En la muestra participarán comunidades religiosas de Cáceres, Badajoz, Plasencia, Coria, Trujillo, Llerena, Garrovillas, Montijo, Zafra y Fregenal de la Sierra.

Aulas infantiles y talleres

Cada día a las 10.00 horas comenzarán las aulas infantiles de repostería y talleres, ubicados en el Vestíbulo. El viernes se impartirá 'Con las manos en la masa'; el sábado, 'El arte de la bisutería en el convento'; y el domingo y lunes, 'La burger de la huerta del convento'.

A las 11.00 horas se ofrecerán las conferencias del ciclo 'Secretos y sabores de los conventos extremeños'. El viernes, Jesús Sánchez Adalid presentará 'El recetario monacal robado' en el Palacio de los Golfines de Abajo; el sábado, Santos Benítez Floriano abordará 'Historia de la gastronomía cacereña' en la Sala Archivo; el domingo, Antonio Ramiro Chico disertará sobre 'Saberes y sabores de la cocina monacal de Guadalupe'; y el lunes, Juan Francisco Rivero expondrá 'La cocina de tres monasterios extremeños'.

Las actividades continuarán cada día a las 12.00 horas. Entre ellas destacan el taller 'Hornazo dulce con decoración de gominolas' (viernes), la sesión musical 'Alacena de las monjas' (sábado), la actividad 'Pequeña introducción a la historia de la oblea y su origen conventual' (domingo) y la actuación del Orfeón Cacereño (lunes), todas en el Palacio Episcopal.

A las 13.00 horas el público podrá disfrutar de nuevas demostraciones de cocina monacal en vivo, con platos tradicionales reinterpretados: 'Perrunilla de La Vera con cava' (viernes), 'El pollo del Padre Peros' (sábado), 'Floreta de bacalao con miel y morcilla de Guadalupe' (domingo) y 'Migas extremeñas a lo monacal' (lunes), todas en la Sala Archivo.

Las sesiones vespertinas comenzarán a las 17.00 horas con el ciclo 'El obrador del convento'. El viernes se preparará 'Floreta de lima, limón y albahaca'; el sábado, 'Floretas crujientes con espuma de mazapán y chocolate caliente'; y el domingo, una sesión de cocina monacal en vivo dedicada al 'Cocido de Taba'. El lunes el evento culminará tras la programación matinal.

La música tendrá también un papel destacado. A las 18.00 horas, el viernes actuará la Coral Nuestra Señora de la Montaña; el sábado, 'Resonancias entre muros'; y el domingo, el grupo Ab Libitum. Además, a las 19.00 horas del viernes se celebrará la actuación 'El canto de San Juan de la Cruz'. Cada jornada concluirá con el cierre oficial a las 20.00 horas.