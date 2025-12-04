HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Monjas jerónimas este miércoles con los dulces que preparan en su convento de Cáceres. Jorge Rey

Comienza en el Palacio Episcopal de Cáceres la feria Monacal de dulces conventuales

El evento, que toma el relevo de la antigua Feria del Dulce Conventual, arranca este jueves con una jornada para profesionales

C. M.

Cáceres

Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:49

Comenta

El Palacio Episcopal de Cáceres acoge del 4 al 8 de diciembre de 2025 la primera edición de Monacal, un evento solidario dedicado al turismo, ... la gastronomía y los dulces conventuales, que reunirá en distintos espacios de la ciudad a comunidades religiosas, reposteros, investigadores, chefs y público general. El encuentro, que viene a reemplazar a la antigua Feria del Dulce Conventual, nace con el objetivo apoyar a los conventos de Extremadura y acercar al visitante el valioso patrimonio culinario monacal que ha perdurado durante siglos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

