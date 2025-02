Feijóo acusa a Sánchez de «victimizarse» e intentar «polarizar» la campaña catalana

La reflexión sobre la continuidad o no de Pedro Sánchez en el cargo ha pillado por sorpresa al principal partido de la oposición, que se reconoce en 'schock' por un movimiento que nadie, ni en PSOE se esperaban. Aún así, en la direccion nacional del ... PP no aflojan la presión y se muestran bastante escépticos por un giro de guion que no creen responda ni a una posible dimisión ni tampoco a una convocatoria electoral. «Intenta victimizarse y dice cosas impropias de un primer ministro», aseveró el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista en Onda Cero después de hacerse pública la carta.

El jefe de la oposición acusó al presidente del Gobierno de intentar «polarizar» a la sociedad para «activar a su electorado» de cara a las elecciones catalanas, cuya campaña se inicia esta noche y en las que el PP confía en recuperar el terreno perdido en los últimos quince años, y de «dejación de funciones» por anunciar que se toma unos días hasta el lunes para decidir si continúa en el cargo. «Está huyendo de sus responsabilidades. Si no tiene nada que temer –recalcó– que dé explicaciones».

Feijóo insistió en que no se trata de «un problema político», sino «judicial» y que solo,en su opinión, va a «enfangar» aún más el tablero político. Para él, esta decisión de Sánchez no tiene «precedentes» y como líder de la oposición en su obligación está pedirle que dé «explicaciones» de forma urgente sobre «los escándalos que rodean a su partido, Gobierno y su pareja. «Yo esto no lo he visto en la vida», admitió sin esconder en ningún momento su asombro por el último órdago lanzado por Sánchez.

l PP ya había exigido, a través de su secretaria general, una «explicación razonada» al dirigente socialista por los «escándalos que le rodean», y lamentan en este punto que Sánchez haya apostado por el «victimismo» y la «lástima» para tratar de ocultar tanto la polémica del 'caso Koldo' como el escándalo que afecta a su esposa, y que ayer adquirió un nuevo cariz con la decisión de un juzgado de Madrid de abrir diligencias contra Begoña Gómez por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios tras la denuncia del sindicato Manos Limpias.

Evitar el fango

Una decisión judicial por la que los conservadores no descartan llamar a Gómez a la comisión de investigación abierta en el Senado aunque se resisten a tocar esa tecla. Prefiere esperar a la evolución de los acontecimientos para tomar la decisión final. Aunque Feiijóo volvió a reconocer este miércoles que no le gustaría tener que hacerlo. «No le he dicho nada hoy porque considero que este tema es delicado», afirmó el líder gallego, marcando distancias con la forma de hacer política de su rival. «En el fango me gana Pedro Sánchez. A mí esto –remarcó– no me gusta y voy a intentar evitarlo».

En el PP creen que el lunes todo quedará en agua de borrajas. Y que el presidente, por mucho que amague con irse, no dará el paso. «Para parar a la derecha y la extrema derecha y por responsabilidad voy a seguir al frente del Gobierno. Eso sí, a la vez voy a intentar movilizar a mi partido, a la vez voy a intentar fastidiarle la campaña al resto de los partidos y a la vez voy a enfangar más la política española», aseguró Feijóo replicando lo que considera que Sánchez dirá en su comparecencia del lunes en la Moncloa.

En Génova reprochan al jefe del Ejecutivo que no apueste por «la rendición de cuentas y la claridad» y sí por «el silencio» y la opacidad, sobre todo teniendo en cuenta «los estándares de ejemplaridad que les quiso aplicar a personas en supuestos mucho más dignos que los suyos», en referencia a José Luis Ábalos, el que fuera su hombre de confianza en el Gobierno y en el PSOE y al que le acabó pidiendo el acta tras salir a la luz el 'caso Koldo'.