En directo | Puigdemont: «Ahora más que nunca hay que ser firmes frente a Madrid»

15:43

Albiach critica «la cacería de la derecha»

La candidata de los Comuns a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach, ha deseado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no dimita: «Es importante ser resilientes y firmes y entender que no pueden ganar. No les podemos dejar esta victoria», ha expresado en una entrevista en RAC1, al tiempo que ha añadido que la caída del Gobierno de Pedro Sánchez no beneficia a nadie.