La Policía Local emeritense multará la doble fila y los estacionamientos indebidos con el DeltaCar

Son habituales y muy peligrosas. Han provocado, además, accidentes y atropellos. En Marquesa de Pinares, en la avenida Juan Carlos I, en el entorno del ... hospital emeritense y casi en cualquier calle en la que haya un instituto o colegio. La doble fila, que campa a sus anchas, va a ser perseguida a través de un sistema que ya usa el Ayuntamiento de Badajoz desde el verano y en pocas semanas utilizará el de Mérida para la Policía Local de la capital extremeña. Se llama DeltaCar.

Está formado por una plataforma en la que se ubican diferentes cámaras de captación de matrículas e infracciones. El dispositivo se coloca en el techo del vehículo policial mediante ventosas y cuenta con una PDA que se aloja en el interior del vehículo y que conecta con la plataforma de grabación mediante sistema bluetooth. Esto hace que se convierta en un sistema portátil e intercambiable para su uso en cualquier coche de la flota de la Policía Local.

El DeltaCar, subraya el delegado de Tráfico del Ayuntamiento, detecta y capta infracciones como doble fila, estacionamiento sobre aceras o zonas peatonales, el uso de espacios reservados a otros usuarios o el estacionamiento en reservados de carga y descarga. «Su fin no es ni persecutorio y mucho menos recaudatorio. Es para que el tráfico sea más fluido y se eviten accidentes que se producen por esas infracciones», expresa Felipe González.

«Va a facilitar mucho la circulación y que los conductores tengan el civismo y el comportamiento adecuado porque no se trata solo de que con la doble fila o los estacionamientos en zonas indebidas se infrinja la normativa de Tráfico. Es que producen, y lo estamos sufriendo, accidentes entre vehículos y atropellos de personas», concreta González.

La Policía Local de Mérida contará con cuatro dispositivos o cámaras DeltaCar. De momento, el primero de ellos quiere activarlo antes de que acabe el año y se hará cuando se firme un convenio con la Diputación, que lo va a ceder.

Los otros tres, que ya los tiene comprado el Consistorio, se pondrán en marcha cuando entre en vigor la ordenanza que regule la Zona de Bajas Emisiones.

Se trata de otra medida más a tomar por el Ayuntamiento de Mérida ante los problemas derivados por una siniestralidad vial «alarmante», como calificó el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, a finales de septiembre pasado. Un adjetivo que empleó tras conocer los datos de un informe exhaustivo de la Policía Local emeritense que abarcó desde 2021 hasta agosto de este año.

En ese informe se recoge, por ejemplo, que en ese periodo se han instruido 252 atestados por superar una tasa de alcohol superior a los 0,60 mg/l. De ellos, 12 en lo que llevamos de año, con 23 conductores detectados que circulaban sin tener permiso en vigor, por sentencia y/o pérdida de puntos.

Ampliar La Policía Local, durante un control en el Tercer Milenio. J. M. Romero

Además, hasta la tercera semana de septiembre había sido atropellados 10 peatones, 4 ciclistas, 13 heridos leves en total. Y solo entre julio y agosto pasado se han puesto 1.000 denuncias por exceso de velocidad en la avenida Reina Sofía (el límite es de 50 kilómetros por hora). Mérida tiene censados un parque móvil de 45.911 vehículos, a los que se suman los miles que a diario acceden a la capital extremeña por cuestiones de trabajo fundamentalmente.

«Vamos a adoptar todo tipo de medidas que reduzcan estos datos abrumadores», subrayó entonces el alcalde. Esto no es cosa del alcalde y mucho menos por un afán recaudatorio. Este Ayuntamiento ya no tiene deuda y sí 40 millones en los bancos. Nuestra obligación es proteger a los ciudadanos«, enfatizó Osuna.

Otro informe de la Policía Local refleja que en la segunda semana de este mes de octubre había registrado 64 infracciones por utilización del teléfono móvil en los controles realizados. Y se sumaron 7 infracciones por la no utilización del cinturón de seguridad, otras 7 por no tener pasada la ITV del vehículo, 3 por carecer del seguro obligatorio, 3 por permiso de conducción caducado y 1 por conducción negligente.