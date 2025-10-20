HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Vehículos estacionados en doble fila, el pasado viernes, en la avenida Juan Carlos I, en La Antigua. J. M. Romero

La Policía Local emeritense multará la doble fila y los estacionamientos indebidos con el DeltaCar

El Ayuntamiento dispondrá de cuatro dispositivos que se activarán en los coches policiales; el primero, cedido por la Diputación

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Lunes, 20 de octubre 2025, 08:15

Son habituales y muy peligrosas. Han provocado, además, accidentes y atropellos. En Marquesa de Pinares, en la avenida Juan Carlos I, en el entorno del ... hospital emeritense y casi en cualquier calle en la que haya un instituto o colegio. La doble fila, que campa a sus anchas, va a ser perseguida a través de un sistema que ya usa el Ayuntamiento de Badajoz desde el verano y en pocas semanas utilizará el de Mérida para la Policía Local de la capital extremeña. Se llama DeltaCar.

