HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere una niña de 10 años y otras tres personas resultan heridas en un choque en la A-5 a la altura de Villamesías
El nuevo multacar con el que cuenta Badajoz. HOY

El multacar vuelve a las calles de Badajoz: este es el día en el que comenzará a sancionar

Está instalado en un coche patrulla y ya se encuentra en periodo de pruebas en las calles de la ciudad

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Jueves, 7 de agosto 2025, 11:18

El multacar ha vuelto a las calles de Badajoz. Este dispositivo capaz de detectar a los coches mal aparcados, en doble fila ... o plazas para discapacitados, ya está funcionando en periodo de prueba, según ha anunciado el Ayuntamiento comenzará a sancionar a los infractores en breve. El dispositivo ha sido cedido al Consistorio por parte de la Diputación Provincial de Badajoz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el extremeño Manuel López Pecero, creador de un imperio de aluminio y persianas
  2. 2 Muere una mujer de 59 años tras ser atropellada en Madrid mientras sacaba cosas de su maletero
  3. 3 El juez envía a prisión al detenido en Don Benito acusado de asesinar a la madre de sus cuatro hijos
  4. 4 Muere un niño de tres años tras caer a una piscina en Córdoba
  5. 5

    La Junta crea tres bolsas de trabajo en sectores que no encuentran empleados
  6. 6 El Infoex da por estabilizado el incendio en Guijo de Galisteo que obligó a cortar una carretera y movilizó 13 medios aéreos
  7. 7 La popular fiesta de un pueblo de Badajoz, nominada a Mejor Patrimonio Cultural por National Geographic
  8. 8 Rodeada de sierras y con agua cristalina: así es la única playa de Bandera Azul en la provincia de Cáceres
  9. 9 Cuatro furtivos se desplazan desde Jaén para cazar ciervos en Extremadura
  10. 10 Muere una niña de 10 años y otras tres personas resultan heridas en un choque en la A-5 a la altura de Villamesías

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El multacar vuelve a las calles de Badajoz: este es el día en el que comenzará a sancionar

El multacar vuelve a las calles de Badajoz: este es el día en el que comenzará a sancionar