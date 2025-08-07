El multacar vuelve a las calles de Badajoz: este es el día en el que comenzará a sancionar

El multacar ha vuelto a las calles de Badajoz. Este dispositivo capaz de detectar a los coches mal aparcados, en doble fila ... o plazas para discapacitados, ya está funcionando en periodo de prueba, según ha anunciado el Ayuntamiento comenzará a sancionar a los infractores en breve. El dispositivo ha sido cedido al Consistorio por parte de la Diputación Provincial de Badajoz.

Durante ocho años Badajoz ya contó con esta herramienta, pero el coche policial tuvo que ser retirado en 2022 y desde entonces la Policía Local carecía de lo llama Deltacar y que los vecinos han apodado Multacar.

Esta semana ha comenzado a funcionar de nuevo, pero desde el Consistorio pacense indican que no sancionará hasta el próximo 16 de agosto. Han decidido mantener el periodo de prueba hasta el día 15.

Este dispositivo es capaz de leer las matrículas de los vehículos. Pasa por una calle y detecta los coches mal aparcados. Los policías vuelven a pasar unos minutos después y, si el infractor se mantiene en su sitio, se emite automáticamente una sanción. Además de castigar a los que aparcan mal, también sirve para detectar coches embargados o robados.

«El sistema DeltaCar está formado por una plataforma en la que se ubican diferentes cámaras de captación de matrículas e infracciones, colocada en el techo del vehículo mediante ventosas y una PDA que se aloja en el interior del vehículo y que conecta con la plataforma de grabación mediante sistema bluetooth, convirtiéndolo en portátil e intercambiable para su uso en cualquier vehículo de la flota policial, incluidos los vehículos rotulados en los que inicia su andadura», explica desde el Ayuntamiento.

Este dispositivo permitirá, añaden los responsables locales, «además de la detección y captación de infracciones como doble fila, estacionamiento sobre aceras o zonas peatonales, el uso de espacios reservados a otros usuarios o el estacionamiento en reservados de carga y descarga, captar aquellos vehículos sobre los que pesa una orden de precinto emanada de los organismos de recaudación competentes y detectar vehículos de interés policial como sustracciones o vehículos fugados en siniestros viales o controles».

Va en un coche patrulla

En la otra ocasión el radar del multacar se instaló en el techo de un coche sin distintivos, un Renault Scenic. Sin embargo en esta segunda experiencia en la ciudad la Policía Local ha optado por colocarlo en un coche patrulla rotulado, por lo que será mucho más visible.

«Los policías locales pertenecientes a las Unidades de Proximidad y del Departamento de Desarrollo Tecnológico, encargados de manejar los radares móviles existentes, han recibido la formación necesaria para operar con este nuevo equipo, más evolucionado y funcional que el anterior», afirman desde el Consistorio.

La formación de un número elevado de miembros del cuerpo y la facilidad de instalación del sistema permitirá que se pueda usar en los tres turnos de trabajo diario (mañana, tarde y noche), todos los días de la semana y en diferentes vehículos.

El primer año en marcha en Badajoz, en 2015, el multacar sancionó a 6.090 conductores por estacionamientos indebidos. No hay datos de todos los años que funcionó porque la Policía Local dejó de dar estas estadísticas.