A escena de nuevo un radar móvil de Mérida, que se colocará en diversas zonas desde esta semana

La última vez que se usaron fueron en julio. A partir de esta semana, regresan los radares móviles para el control de la velocidad en ... Mérida. En realidad, el radar móvil porque será solo uno los que establecerá la Policía Local, de forma aleatoria, en diversas zonas de la ciudad y a distintas áreas. Se trata, recuerda Tráfico, de algo que se suele hacer varias veces al año y que ahora, bien entrado el otoño, se retoma siguiendo las campañas que pone en marcha la Dirección General de Tráfico. De hecho, tradicionalmente es un radar cedido por la propia DGT a Mérida.

Hay que recordar, de otro lado, que el Ayuntamiento de Mérida instalará seis nuevos radares fijos de control de velocidad en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de contribuir a movilidad más segura para conductores y peatones.

Tienen que ver con la implantación de la Zona de Bajas Emisiones de la capital de Extremadura. Los radares se encontrarán en unas cabinas situadas en la avenida Emérita Augusta, avenida Luis Ramallo, avenida de Los Milagros, avenida Vía de la Plata, avenida de Lusitania y calle Suárez Somonte.

Son algunas de las principales vías de la capital de Extremadura, mientras que la última es una de las calles del centro en las que recientemente se ha adecuado la plataforma única. Tiene mucho tránsito al desembocar en la zona del Teatro Romano y Museo Romano.