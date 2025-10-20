HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Agentes de la Policía Local con un radar móvil. HOY

A escena de nuevo un radar móvil de Mérida, que se colocará en diversas zonas desde esta semana

Se suele utilizar durante varios periodos, en función de las campañas de la DGT

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Lunes, 20 de octubre 2025, 08:15

La última vez que se usaron fueron en julio. A partir de esta semana, regresan los radares móviles para el control de la velocidad en ... Mérida. En realidad, el radar móvil porque será solo uno los que establecerá la Policía Local, de forma aleatoria, en diversas zonas de la ciudad y a distintas áreas. Se trata, recuerda Tráfico, de algo que se suele hacer varias veces al año y que ahora, bien entrado el otoño, se retoma siguiendo las campañas que pone en marcha la Dirección General de Tráfico. De hecho, tradicionalmente es un radar cedido por la propia DGT a Mérida.

