El Festival de Mérida alcanza los 174.000 espectadores, pero el Teatro Romano pierde 12.500 Se han recaudado 2,2 millones de euros por todas las representaciones, 400.000 euros menos de el año pasado

La 71 Edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, la décimocuarta consecutiva que dirige y gestiona Jesús Cimarro al frente de la empresa Pentación Espectáculos, se clausura con 174.141 asistentes totales a todas sus actividades. De ellos, 90.482 han sido los espectadores que han asistido al Teatro Romano durante las representaciones. Son unos 12.500 menos de los que estuvieron en este recinto durante la edición del año pasado.

Entre el 4 de julio y el 31 de agosto el Festival ha desarrollado, además de las representaciones una completa programación de actividades paralelas, informa la organización en rueda de prensa. La programación escénica en Mérida, Madrid, Medellín, Regina, Roma y Augusto en Mérida ha atraído a 127.624 espectadores. De ellos, 90.482 corresponden al Teatro Romano, 2.344 al Teatro Romano de Medellín, 2.110 al de Regina, 1.510 en el María Luisa, 1.900 al Teatro Romano de Ostia y 11.140 a la extensión de Madrid, que este año vio ampliada su duración.

Asimismo, la edición de este año ha tenido una recaudación total de 2.220.427 euros. El año pasado se alcanzó una cifra récord de 2,62 millones. A falta de realizar el cierre definitivo que se presentará en unas semanas, en estos dos meses de Festival, la taquilla ha obtenido un «superávit de taquilla» aproximado de 600.000 euros. Ese concepto es en realidad lo recaudado por encima de lo previsto en el contrato de gestión respecto al presupuesto de cada año. El año pasado ese superávit rozó el millón de euros.

Este miércoles, la consejera de Cultura de la Junta, Victoria Bazaga; el delegado de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, Antonio Vélez; el director del Festival de Mérida, Jesús Cimarro; y el gerente del Consorcio Patronato Festival de Mérida, Pedro Blanco, han hecho balance de esta pasada edición del festival.

La consejera de Cultura, Victoria Bazaga ha destacado durante su intervención que el Festival de Mérida es «un espacio compartido que nos une en torno a la cultura, un motor para el turismo en la región y para el desarrollo económico de Extremadura».

Jesús Cimarro, director del Festival de Mérida ha calificado los resultados de la 71 edición como «positivos» y ha señalado que el Festival ha ofrecido al público «desde las propuestas más clásicas a proyectos más vanguardistas, comedias, musicales y tragedias, adaptaciones de clásicos y textos originales», destacando que el público «no ha fallado a ninguna de estas propuestas».

Todo ello, ha concluido, demuestra «la consolidación del Festival de Mérida como una cita cultural imprescindible para muchas personas que eligen venir a Mérida entre la inmensa oferta cultural y de ocio de la que dispone nuestro país».

Programación diversa y variada

La programación del escenario principal, el Teatro Romano de Mérida, ha albergado en esta edición «una programación diversa y variada» que ha incluido comedia, tragedia y un musical y ha congregado a un total de 90.482 espectadores. La edición 71 arrancó con la Numancia, una producción de la Comunidad de Madrid para Teatros del Canal dirigida por José Luis Alonso de Santos, seguida por Alejandro y el eunuco persa, una coproducción del Festival con la productora extremeña La bola producciones. La tercera semana de julio estuvo marcada por el regreso de Ifigenia, obra estrenada en la 70 edición que volvió al Festival a través del acuerdo firmado con el Festival de Ostia Antica de Roma por el que también se representó en dicho certamen y por el estreno en Mérida de la producción del Teatro di Roma Edipo Rey, recuerda la organización.

Las siguientes obras en pisar las tablas del Teatro Romano fueron Cleopatra enamorada, el musical, protagonizada por Natalia Millán y Álex O'Dogherty, y Electra, coproducida por el Festival y Secuencia 3 y protagonizada por María León.

En agosto llegó al Teatro Romano Memorias de Adriano, una coproducción del Festival con el Teatro Romea con Lluís Homar al frente, Las Troyanas, dirigida por Carlota Ferrer con Isabel Ordaz y Mina El Hammani, Los hermanos, con Pepón Nieto y Eva Isanta, y Jasón y las furias, coproducida por el Festival con la extremeña Teatro del Noctámbulo.

En la presente edición, se han colgado 23 veces el cartel de 'no hay localidades', 9 de ellas en el Teatro Romano de Mérida, 2 en las representaciones de Ifigenia en el Festival de Ostia Antica de Roma y 12 en distintas representaciones de Agusto en Mérida.

El mayor éxito de esta edición ha sido Los hermanos, que ha llenado las 5 funciones desarrolladas entre el 20 y el 24 de agosto, con un total de 16.547 asistentes.

María Luisa

Por cuarto año consecutivo tras su reapertura, el Festival se ha encargado de la programación del Teatro María Luisa durante diferentes fines de semana del mes de julio y de agosto, logrando atraer a un total de 1.510 espectadores.

Siete han sido los espectáculos que se han podido disfrutar en el teatro emeritense: Tebanas, de Ay Teatro, Reactor Antígona, producción procedente de República Dominicana, Ulises, de Antonio Campos, Échale la culpa a Pandora, protagonizada por Yanely Hernández, Prometeu Agrilhoado y Agripina la menor, ambas producciones portuguesas, y Orestíada, producida por Teatro Urgente.

De todos los que asistieron a las funciones de los cinco espacios escénicos principales, 69 personas se han visto beneficiadas de forma directa por las medidas de accesibilidad para personas con dificultades visuales o auditivas patrocinadas por Fundación CB.

En cuanto a la accesibilidad e inclusión teatral, la edición número 71 ha destacado por contar con la participación de la ONCE a cargo de la coordinación artística de la función del espectáculo El Gorgojo, de la compañía La Luciérnaga y formada por personas ciegas y con discapacidad visual, al igual que de nuevo se han adaptado a lectura fácil los programas de mano de todos los espectáculos.

Por otro lado, el Festival ha vuelto a formar parte del programa europeo Dancing Histor(y)ies, en el que han participado este año cuatro compañías internacionales: Il Dance (Suecia), 420 People (República Checa), Polish Dance Theatre (Polonia), Derida (Bulgaria) y con artistas procedentes de diferentes países como Suecia, República Checa, Polonia, Italia, Serbia, Bulgaria, Hungría, Portugal y España.

Los 8 espectáculos comprendidos en este programa (Times respects you, Soma Sema, Moiras, Eurídice y Orfeo, WEavING, Los bosques de Nyx, Ícaro y el minotauro y The exit is a myth) han reunido a un total de 2.643 espectadores, mientras que las 5 conferencias y talleres propuestos congregaron a 149 asistentes.

El número total de asistentes a las actividades del programa Dancing Histor(y)ies fue, por tanto, de 2.792 personas.

Exposiciones de la 71 edición

Por su parte, las exposiciones de esta edición han recibido a 44.580 visitantes. La muestra Logos. Palabra y pensamiento en Augusta Emerita en el Museo Nacional de Arte Romano ha tenido 42.840 visitantes, Esa minoría inmensa, en la sede del Festival 325 visitas y Ellas Hablan, en el Centro Cultural Alcazaba, 115.

Finalmente, la exposición inaugurada en el Museo Oiasso de Irún, Esa minoría inmensa (inaugurada en julio de forma paralela a la de la Sede del Festival) ha recibido la visita de 1.300 personas.

Las cuatro propuestas artísticas que se han podido ver este año en el Pasacalles (Equus vs. Pegasus, Sócrates en la nube, Olympics y Aquiles) han sido vistas por 8.150 personas, mientras que por los cuentacuentos de Héroes y heroínas han pasado un total de 1.228 personas.

La amplia programación de Agusto en Mérida ha recibido a un total de 5.968 asistentes, logrando 12 llenos absolutos. Por su parte, el ciclo de cine Cinema Aestas ha congregado a 524 espectadores.

A todo ello se suman los 1.413 participantes en otras actividades como presentaciones, cursos, talleres, conferencias, etc.

Así, los talleres Ceres reunieron a 356 asistentes, las presentaciones de Osaka, Roma y Lisboa a 192, el Campo de Voluntariado contó con 20 participantes de 6 nacionalidades distintas, el curso virtual MOJO+C con 48 y el Curso Internacional de Música de Mérida tuvo 485 participantes. Finalmente, el XIV Encuentro con los Clásicos recibió a 214 personas, mientras que el VIII Encuentro de creadoras escénicas tuvo un total de 98 asistentes.

Otra de las actividades realizadas durante el festival ha sido, nuevamente, el apadrinamiento de un actor o actriz, en esta edición Elisa Matilla, de la representación de El Alcalde de Zalamea que pone en marcha la localidad de Zalamea de la Serena.