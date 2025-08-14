HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Isabel Ordaz, esta noche, en el Teatro Romano de Mérida durante la representación de 'Las troyanas'.

Ver 27 fotos
Isabel Ordaz, esta noche, en el Teatro Romano de Mérida durante la representación de 'Las troyanas'. Jero Morales.
FESTIVAL DE MÉRIDA

Una troyanas que no entusiasman a pesar del empeño de los actores

El montaje, dirigido por Carlota Ferrer y protagonizado por Isabel Ordaz, queda lastrado por la perdida de protagonismo de la palabra en beneficio de los recursos audiovisuales

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Jueves, 14 de agosto 2025, 07:25

Con las piedras aún ardiendo y las chicharras cantando como descosidas. Con dos matrimonios de Córdoba chismorreando a tus espaldas y con sus móviles torturando ... a los espectadores colindantes con llamadas y mensajes de WhatsApp cayendo de vez en cuando a pesar de que esos aparatejos deben estar silenciados cuando comienza la obra. Ya me dirán pero presenciar 'Las troyanas', la tragedia de las tragedias, la de las mil historias de desgracias en una historia, en estas condiciones colaterales no parece lo mejor, de salida. Al Teatro Romano de Mérida uno tiene que venir despierto y con ganas de ver teatro en las noches de verano, pero a veces, por otros factores externos, eso no es suficiente para ver con atención un espectáculo y, si es posible, saborearlo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado un ciclista junto al restaurante El Gallo de Casar de Cáceres
  2. 2 El fuego obliga a evacuar a 700 vecinos de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa y a cortar dos carreteras
  3. 3 El fuego cerca Cabezabellosa con vecinos en el interior del pueblo: «Es una ratonera»
  4. 4 Dos vehículos acaban calcinados en Plasencia tras un incendio y una posterior colisión
  5. 5 El fuego de Jarilla sigue descontrolado y se suma otro «preocupante» en Casares de Hurdes
  6. 6 El fuego de Malpartida de Plasencia entra en el Parque Nacional de Monfragüe
  7. 7 De Ciudad Deportiva al Aeropuerto: así sería el metro de Badajoz cargado de guiños locales
  8. 8

    La familia del anciano fallecido por calor en Torremayor denuncia por negligencia a la residencia
  9. 9 Un vecino de Coria sufre una cornada de diez centímetros en los festejos taurinos de Torrejoncillo
  10. 10

    Don Benito y Villanueva dejan a un lado la fusión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Una troyanas que no entusiasman a pesar del empeño de los actores