José Vicente Moirón, la noche pasada, durante la representación de 'Jasón y las furias' en el Teatro Romano de Mérida.

José Vicente Moirón, la noche pasada, durante la representación de 'Jasón y las furias' en el Teatro Romano de Mérida. Jero Morales

Festival de Mérida

Jasón o el montaje memorable que este año se echaba en falta en el Teatro Romano

José Vicente Moirón firma una soberbia actuación, al igual que Carmen Mayordomo, en un espectáculo excelso para la palabra y con atinadísima escenografía

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Jueves, 28 de agosto 2025, 07:31

Resulta que la maravilla de la 71 edición del Festival de Mérida estaba al final de la programación. Apunten: el tesoro teatral ... que debe quedar, a juicio de servidor, en la retina del espectador de este verano de 2025 se llama 'Jasón y las furias'. Ahí, incrustado en el epílogo del Festival, sin actores llamativos para el gran público, sin alharacas mediáticas que amplifiquen la obra...sin más aditivos que una impresionante demostración de teatro, teatro. Pura eclosión de la palabra y de la interpretación, tanto individual como colectiva. 'Jasón y las furias' es un montaje de una reputada compañía extremeña, Teatro del Noctámbulo, con un descomunal José Vicente Moirón (Badajoz, 1966) y una no menos soberbia Carmen Mayordomo. Por espectáculos como este merece la pena rascarse el bolsillo. Pueden verlo hasta el próximo domingo. Verdaderamente recomendable.

