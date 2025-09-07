La Feria de Mérida se despide con mal balance en el recinto del río Guadiana

La Feria de Mérida 2025 culmina con buen sabor de boca en el centro pero malas sensaciones en el ferial. Uno de los termómetros de ... la actividad es la caseta gallega de José Parajó, que lleva 35 años acudiendo a las fiestas emeritenses. «No he tenido un día tan malo como este sábado», afirmaba a la espera de la última noche de actividad.

Como explica, la inauguración fue bien, como cada año. El lunes decayó, pero el martes se reactivó con el día del niño, cuando muchas familias aprovecharon los precios rebajados de las atracciones. Miércoles y jueves fueron días malos, pero esperaba recuperar el viernes y sábado. Sin embargo, se vio sorprendido por la escasa asistencia al ferial, y eso a pesar de que es una de las casetas con más éxito y que tiene su clientela fiel cada año. El resultado, a la espera de la noche del domingo, es que la caja ha sido menos de la mitad que la del pasado ejercicio.

Las sensaciones de José Parajó son generalizadas en el ferial, donde además se echan en falta mejoras en materia de infraestructuras. Bastaba dar una vuelta por el recinto en los últimos días para ver cómo muchas atracciones adelantaron su marcha. Otras llegaron un día tarde, ya que interesaban otros destinos. Y varias parcelas no han llegado ni siquiera a ocuparse. La coincidencia con otras citas, como las de Don Benito y Montijo, ha quitado atractivo a Mérida para los feriantes.

La apuesta por una feria del 31 de agosto al 7 de septiembre, sin festivo entre medias pero con el aliciente de la jornada no laborable del Día de Extremadura al final, no ha dado resultado. Al menos en el ferial, con demasiados días de poca actividad. Además, la animación se limita a la noche. Durante el día, ya sin el atractivo de El Cortijo Extremeño, todo se reduce a lo que pueda conseguir la Caseta Municipal.

Frente a esto, la Plaza de España se mantiene como el centro de la fiesta, con la alternativa de la zona del Arco de Trajano y el Paseo de Roma para los más jóvenes. Los conciertos gratuitos siguen siendo un acierto, como evidenció el tirón de Sanguijuelas del Guadiana en la noche del jueves. Pero la Feria de Mérida tiene el riesgo de quedarse sólo en eso, ya sin un día festivo entre medias, sin toros y sin grandes atractivos en el ferial.

Aunque con menos gente que otros años, sobre todo en las horas diurnas, el viernes y el sábado las barras del centro volvieron a mostrar gran actividad hasta la madrugada. El domingo, día en el que apareció la lluvia, fue especialmente tranquilo hasta la traca final de los fuegos artificiales. A partir de este lunes será tiempo para reflexionar.