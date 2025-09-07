HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Primeras personas por el ferial a la caída de la tarde. J. M. ROMERO

La Feria de Mérida se despide con mal balance en el recinto del río Guadiana

La actividad que se ha vivido en el centro de la ciudad contrasta con malos resultados en algunas de las principales casetas

Juan Soriano

Juan Soriano

Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:18

La Feria de Mérida 2025 culmina con buen sabor de boca en el centro pero malas sensaciones en el ferial. Uno de los termómetros de ... la actividad es la caseta gallega de José Parajó, que lleva 35 años acudiendo a las fiestas emeritenses. «No he tenido un día tan malo como este sábado», afirmaba a la espera de la última noche de actividad.

