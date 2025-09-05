El puente festivo anima los últimos días de la Feria de Mérida

La ciudad de Mérida encara los últimos días de la Feria de septiembre con el aliciente de la jornada festiva del lunes, Día de ... Extremadura, lo que dará más margen a los que quieran apurar las últimas horas del domingo.

La jornada de ayer era propicia para grupos de amigos y compañeros de trabajo para comer juntos, aprovechando la jornada de descanso del sábado, y prolongar la fiesta durante la tarde. Sin embargo, hubo menos animación que en la tarde del jueves. El descanso del sábado y el calor invitaban a salir más tarde, pero la concatenación de tres días no laborables también ha llevado a muchos a salir de la ciudad. Tanto la Plaza de España como la zona del Arco de Trajano y el espacio juvenil del Paseo de Roma tuvieron menos actividad de lo previsto a la espera de la llegada de la noche.

El día grande

La fiesta encara su recta final en la jornada de este sábado, en la que se espera una gran animación tanto en el centro de la ciudad durante el día como en el recinto ferial hasta la madrugada.

Hoy tendrá lugar la actuación del grupo flamenco 'Chanela' y degustación gastronómica en la Caseta Municipal del recinto ferial a las 14.30 horas.

Por la tarde, a partir de las 19.00, DJTuggo animará la zona juvenil del Paseo de Roma. A esa misma hora dará inicio en la Plaza de España el concierto de la Fiesta Súper EGB. Ya por la noche, a las 22.30, la Caseta Municipal acogerá la actuación de la Orquesta Pasiones.