La Plaza de España de Mérida registra el primer lleno de la Feria con Sanguijuelas del Guadiana

Sanguijuelas del Guadiana cumplió las expectativas y la Plaza de España registró el primer lleno de la Feria de Mérida 2025. Cientos de ... personas siguieron el concierto del grupo, que tomó el relevo a Cecilia Zango, en uno de los grandes días de las fiestas.

La jornada del jueves contó con más animación que las anteriores, aunque de nuevo sin la afluencia de otros años (se sigue notando la ausencia de un día festivo) y a la espera de la avalancha del fin de semana.

Desde media tarde, la zona centro fue ganando en asistencia gracias a las charangas que recorrieron el casco antiguo. Los establecimientos con barras en la calle tuvieron una buena actividad, especialmente en la Plaza de España y en el entorno del Arco de Trajano. También hubo una alta presencia de jóvenes en el estreno de la zona habilitada en el Paseo de Roma. Pero sin grandes aglomeraciones en ningún caso.

Llega el fin de semana

La Feria 2025 encara el inicio del fin de semana, en el que se vivirán las principales jornadas de la fiesta. Este viernes el programa de actividades incluye la celebración del Torneo de Tenis de Mesa de iniciación, con la entrega de trofeos a las 14.00 horas en el pabellón Diocles. A esa misma hora comenzará en la Caseta Municipal el festival de folclore 'Bonifacio Gil', con la actuación de grupos infantiles y una degustación de alubias de estilo extremeño. Este certamen tendrá continuidad durante la noche a partir de las 22.30 horas con grupos de Malpartida de Plasencia, Garrovillas de Alconétar y Mérida.

Por la tarde, la zona juvenil del Paseo de Roma volverá a contar con animación de música en directo. Y a las 21.00 horas la Plaza de España acogerá el concierto 'A bailar por rumbas'.