HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 4 de septiembre, en Extremadura?
Sanguijuelas del Guadiana durante su actuación en la Plaza de España.

Ver 28 fotos
Sanguijuelas del Guadiana durante su actuación en la Plaza de España. J. M. ROMERO

La Plaza de España de Mérida registra el primer lleno de la Feria con Sanguijuelas del Guadiana

La jornada del jueves gana en animación a la espera de los días grandes del fin de semana

Juan Soriano

Juan Soriano

Jueves, 4 de septiembre 2025, 23:02

Sanguijuelas del Guadiana cumplió las expectativas y la Plaza de España registró el primer lleno de la Feria de Mérida 2025. Cientos de ... personas siguieron el concierto del grupo, que tomó el relevo a Cecilia Zango, en uno de los grandes días de las fiestas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Suben a 17 los fallecidos en el descarrilamiento del funicular de Lisboa
  2. 2 Vecinos de un pueblo extremeño forcejean con dos mujeres que intentaron okupar una vivienda
  3. 3

    Dos refugiados ucranianos son trasladados de Badajoz a Mérida tras un conflicto en su centro de acogida
  4. 4 Los mercadillos más famosos de Portugal a un paso de Extremadura
  5. 5 La Policía Local impide un suicidio en el Puente Real
  6. 6 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  7. 7 Un grafiti con acento extremeño sorprende en las calles de Bilbao
  8. 8 Badajoz se prepara para su nueva gran apertura en El Faro
  9. 9 Una conductora da positivo en drogas tras circular en sentido contrario por dos autovías extremeñas
  10. 10 Dos detenidos por el atropello en el barrio de San Lázaro en Mérida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Plaza de España de Mérida registra el primer lleno de la Feria con Sanguijuelas del Guadiana