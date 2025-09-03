Cientos de personas siguen el primer concierto gratuito de la Feria de Mérida

La actuación de Vicco congregó este miércoles a cientos de personas en la Plaza de España en el primero de los conciertos gratuitos ... ofrecidos por el Ayuntamiento de Mérida dentro de la programación de la Feria de septiembre de este año.

Con el principal reclamo de la autora de 'Noche ochentera', el centro acogió su primera gran noche de las fiestas, aunque con menos presencia de público que en otras ocasiones. Como en las últimas ediciones, este año tampoco habrá jornada no laborable (el Gobierno local se ha decantado por Emerita Lvdica para el festivo local, además del día de Santa Eulalia), lo que condiciona la presencia de público.

Pese a ello, se registró una buena entrada en la Plaza de España, en el que también ha sido el primer día con horario ampliado para las barras instaladas en la calle. Una alternativa para escuchar música en directo mientras se disfruta del aire libre. También hubo gran afluencia de público en la zona del Arco de Trajano.

Tras la inauguración del domingo y el día de la infancia del martes, este jueves se vivirá la primera gran jornada festiva de la Feria de 2025. A partir de las 14.30 tendrá lugar el Día del Mayor con música y degustaciones en la Caseta Municipal.

En el centro, de 18.00 a 21.00 horas el dj Juanma Crespo animará la zona juvenil del Paseo de Roma. También dentro de ese horario tendrá lugar el Charanga Mérida Fest, con tres charangas que recorrerán las calles del centro partiendo de la Plaza de España con paradas en Restaurante Santa Clara, Sibarit, Carbonería Tapas, Volterra y Altos del Templo.

MÁS INFORMACIÓN Este es el programa de la Feria de Mérida 2025

La Plaza de España volverá a ser el centro de la fiesta a las 21.00 horas con el concierto de Cecilia Zango, tras lo que tendrá lugar la actuación de Sanguijuelas del Guadiana, prevista a las 22.15 horas.

Para los que prefieran desplazarse al ferial se podrá asistir a partir de las 22.30 a la actuación de la Orquesta Nueva Onda en la Caseta Municipal.