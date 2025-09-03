HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este miércoles, 3 de septiembre, en Extremadura?
Público en el concierto de Vicco en la Plaza de España. J. M. ROMERO

Cientos de personas siguen el primer concierto gratuito de la Feria de Mérida

Tres charangas recorrerán el centro antes de las actuaciones de Cecilia Zango y Sanguijuelas del Guadiana

Juan Soriano

Juan Soriano

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 23:22

La actuación de Vicco congregó este miércoles a cientos de personas en la Plaza de España en el primero de los conciertos gratuitos ... ofrecidos por el Ayuntamiento de Mérida dentro de la programación de la Feria de septiembre de este año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se elevan a 15 los muertos tras descarrilar el funicular de Gloria en Lisboa
  2. 2 Los mercadillos más famosos de Portugal a un paso de Extremadura
  3. 3

    Los primeros huéspedes del hotel Hilton de Cáceres: «Nos han puesto la alfombra roja nada más llegar»
  4. 4

    Las cintas brillantes, nuevo método de lucha de los vecinos del Casco Antiguo de Badajoz contra una plaga
  5. 5 Tiendas y supermercados abiertos el 8 de septiembre: el único Mercadona que abre el Día de Extremadura
  6. 6 Dos heridos tras sufrir un atropello en Mérida
  7. 7 Badajoz se prepara para su nueva gran apertura en El Faro
  8. 8 Noche en Blanco Badajoz 2025: Mapa y rutas imprescindibles para disfrutar del evento
  9. 9

    El juicio de asesinato contra los tres menores que mataron a su cuidadora será el 19 de septiembre en Badajoz
  10. 10

    Sol Giralt se va a la Junta y corre la lista del PP en el Ayuntamiento de Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Cientos de personas siguen el primer concierto gratuito de la Feria de Mérida

Cientos de personas siguen el primer concierto gratuito de la Feria de Mérida