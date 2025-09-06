Cientos de personas celebran la Feria de Mérida en un día que tardó en despegar

Costó, pero finalmente se animó la jornada del sábado de Feria de Mérida 2025, en teoría el día más propicio para la fiesta y ... que en esta ocasión tardó en despegar.

Hasta hace unos años, el sábado de Feria era el día marcado en Mérida para salir con amigos a mediodía, ver a viejos conocidos y prolongar la fiesta hasta la madrugada. En principio, así se esperaba también en la edición de este año, pero lo cierto es que hubo menos animación que en jornadas anteriores.

El intenso calor, así como la jornada festiva del domingo, invitó a más de uno a salir más tarde que otros días. También pesa el día no laborable del lunes, que ha hecho que muchos salgan de puente. Por un motivo u otro, la actividad tardó en llegar. A mediodía, tal como ocurrió el viernes, había poca actividad en la zona centro. Aún menos en el ferial, que ya sin apenas atractivos (El Cortijo Extremeño, ausente este año, tenía su tirón) no despierta hasta bien entrada la tarde.

Pero tampoco el centro contó esta vez con la animación esperada. Hacia las 19.30 horas la zona juvenil del Paseo de Roma estaba casi desierta. Y el entorno del Arco de Trajano tampoco mostraba la actividad de otros días. Sólo se notaba más presencia de público en la Plaza de España, sobre todo en los locales situados junto al ayuntamiento.

El centro se animó un poco más con la celebración de la Fiesta Súper EGB, que retrasó su inicio a la espera de más público, y su música de los años 80 y 90. Pero la respuesta quedó lejos del éxito que supuso el concierto de Sanguijuelas del Guadiana en la noche del pasado jueves.

Fin de Feria festivo

Después de una semana con altibajos, la colección de fuegos artificiales pondrá esta noche el cierre a siete días de fiesta con un aliciente que resulta una novedad para la ciudad ante la jornada no laborable del lunes 8 de septiembre.

En los últimos años la Feria de Mérida, tradicionalmente de septiembre, ha ido desplazando su inicio a finales de agosto. Pero esto suponía un solapamiento con el Festival de Teatro, el gran evento cultural y turístico con que cuenta la ciudad.

El alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna, anunció el pasado año que la Feria de 2025 tendría lugar del 1 al 7 de septiembre, unas fechas que se repetirán en 2026. Esto ha generado rechazo entre los feriantes, ya que coincide con otras citas destacadas. Pero el Gobierno local quiere liberar el mes de agosto y dejarlo para el Festival de Teatro.

Además, de esta forma Mérida recupera una jornada festiva, aunque sea para la despedida del último día. Hace años que el Gobierno local suprimió la jornada no laborable para la Feria, lo que ha restado atractivo y asistencia de público. Pero como la gran mayoría de la población no tendrá que trabajar este lunes, Día de Extremadura, la animación este domingo se podrá prolongar hasta la madrugada tras los fuegos artificiales.