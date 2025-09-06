HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 6 de septiembre, en Extremadura?
Público asistente a la fiesta Súper EGB en la Plaza de España.

Ver 24 fotos
Público asistente a la fiesta Súper EGB en la Plaza de España. J. M. ROMERO

Cientos de personas celebran la Feria de Mérida en un día que tardó en despegar

La colección de fuegos artificiales en el río Guadiana pondrá en la medianoche del domingo el cierre a una semana de fiesta

Juan Soriano

Juan Soriano

Sábado, 6 de septiembre 2025, 23:09

Costó, pero finalmente se animó la jornada del sábado de Feria de Mérida 2025, en teoría el día más propicio para la fiesta y ... que en esta ocasión tardó en despegar.

