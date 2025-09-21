Las aulas en Mérida pierden casi 200 alumnos en el nuevo curso escolar

Como en el conjunto de Extremadura. En Mérida también hay menos alumnos matriculados en enseñanzas del régimen general para el nuevo curso ... 2025-2026, que oficialmente empezó el jueves 11. Pero hay matices. Cae el número en los niños matriculados de 3 a 12 años, pero sube en los de 16 a 18. Y hay más también inscritos en los diferentes ciclos de Formación Profesional, aunque quizás no tanto como se pudiera esperar para una FP revalorizada en los últimos años.

Según los datos de la Consejería de Educación, el curso escolar en Extremadura ha empezado ya con 1.816 alumnos menos que los matriculados respecto al curso 2024-205. En la capital de Extremadura, según apunta el servicio de Estadística de la Consejería a preguntas de HOY, la caída de matrículas es de 182.

Apunta Educación que, a pesar de estar ya en la tercera semana del mes, todavía no hay datos definitivos de matriculados para el nuevo curso pero ofrece un número estimado: 12.197. En el curso pasado, la cifra de estudiantes, final, en la capital extremeña fue de 12.379 alumnos.

La mayor cantidad se sitúa en Primaria, con una estimación de 3.652 alumnos. El curso anterior fueron 3.769. En Secundaria Obligatoria el número se sitúa en 3.043 estudiantes, frente a los 3.168 del último curso escolar.

Mientras, en Infantil de primer ciclo apenas hay cambio, 466 pequeños en esta ocasión frente a los 471 del año pasado. En Infantil de segundo ciclo el dato estimado para este curso es de 1.485 alumnos frente a los 1.509 del anterior.

En el conjunto de Bachillerato se han apuntado 1.267 alumnos frente a los 1.203 de hace un ejercicio.

En cuanto a la Formación Profesional la realidad es que, como se intuía, hay más alumnos pero no tantos. El altísimo índice de empleabilidad que tiene ahora la FP, y más la dual, es el motivo para explicar por qué se matriculan ahora más alumnos en esa opción. Hay sectores que tienen dificultades para cubrir los puestos de trabajo y que demandan profesionales cualificados. Y los alumnos de FP que salen con su titulación bajo el brazo encuentran rápida colocación en el mercado laboral.

En Mérida, entre los diversos ciclos formativos de FP suman 2.211 alumnos, 47 más (2.164 fueron entonces) que los matriculados el año pasado. Son mayoría los apuntados en los ciclos superiores, 1.157.

El nuevo curso escolar arranca con obras en los centros de la capital de Extremadura. Casi todas terminadas a estas alturas. Alcanzan, en su conjunto, 4,6 millones de inversión en la capital extremeña. La más relevante, por su presupuesto, es la que está ejecutando en el centro de educación especial 'Emérita Augusta', en la Zona Sur, con 2,3 millones.

La segunda en relevancia, por cuantía, es en el instituto 'Emérita Augusta', en la misma barriada. Ls trabajos son de mejora de la eficiencia energética, aislamiento de cubierta, la sustitución de una caldera, cambio de luminarias y reformas diversas. Por ello se destinan casi 868.000 euros.