Educación destina 4,6 millones para mejoras en colegios e institutos de Mérida

Verano es sinónimo de periodo de obras para los centros educativos. Tanto la Junta de Extremadura, responsable de actuaciones de mayor envergadura ( ... estructurales) en institutos y colegios, como el propio Ayuntamiento, competente en labores de limpieza y mantenimiento, se encargan de trabajos que en algunos casos terminarán poco antes del inicio del próximo curso escolar, fijado para el 11 de septiembre.

La Consejería de Educación y Formación Profesional está desarrollando obras que alcanzan, en su conjunto, 4,6 millones de inversión en la capital extremeña. La más relevante, por su presupuesto, es la que está ejecutando en el centro de educación especial 'Emérita Augusta', en la Zona Sur.

El proyecto es la reforma integral de la instalación. Contempla la mejora de la zona de residencia y enfermería, la sustitución de cubiertas, instalación eléctrica, cambio de la entrada, mejoras en accesibilidad, la colocación de un ascensor adaptado, el cambio de los aseos y la construcción de una escalera de emergencia.

En conjunto, Educación destinará en el centro de educación especial 2,3 millones. La obra está terminada oficialmente. Además, por remodelar su cocina, gastará otros 47.000 euros.

Mientras, en el instituto 'Emérita Augusta', en la misma barriada, los trabajos son de mejora de la eficiencia energética, aislamiento de cubierta, la sustitución de una caldera, cambio de luminarias y reformas diversas. Por ello se destinan casi 868.000 euros.

Por su parte, en el colegio público 'José María de Calatrava', en la zona de Bellavista, la Junta acomete distintas actuaciones, incluyendo las generales de carpintería exterior, cerramiento perimetral de parcela, aseos, pista polideportiva y en la antigua casa del conserje. El coste, 604.000 euros.

En el instituto 'Santa Eulalia' se está sustituyendo el pavimento y la cubierta del gimnasio, presupuestado en 360.000 euros.

Por debajo de los 50.000 euros de inversión, la Consejería de Educación actúa en el centro de educación infantil de 'Los Gurumelos', frente al Estadio Romano. Ahí invierte algo más de 48.000 euros para la reforma de aulas de 0-1 años, que incluye la reforma de pavimentos patio de juegos y sustitución aparatos de aire acondicionado. Está obra está aún en ejecución, informa la Junta.

El cambio del patio de Infantil del colegio 'Pablo Neruda', en la barriada de San Andrés, supone 45.500 euros.

Y, por último, en el centro de educación permanente de personas adultas 'Legión V', en la barriada de Pizarro, el cambio de depósito para mejorar la calefacción supone un gasto de 8.900 euros. Esta obra aún no ha terminado.

El curso escolar 2025-2026 en Extremadura comenzará el 11 de septiembre para las enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, ESO, Educación Especial y los grados básicos de Formación Profesional, así como el 2º curso de los ciclos formativos de grado Medio y Superior de FP.

El 12 de septiembre se iniciará la actividad lectiva en Bachillerato y el 15 de septiembre se hará lo propio en el primer curso de los ciclos formativos de grado Medio y Superior de FP.

La actividad lectiva del próximo curso finalizará el 19 de junio para Educación Infantil, Primaria y ESO; el 17 de junio en primero de Bachillerato y el 8 de mayo en segundo de Bachillerato. Las enseñanzas de Formación Profesional terminarán el 12 de junio.