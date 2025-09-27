HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 27 de septiembre, en Extremadura?
Estudiantes de la UEx a la entrada de la Facultad de Educación, en Badajoz. J. V. Arnelas
Universidad de Extremadura

La UEx bate récord de matrículas de la última década, con más de 4.000 nuevos alumnos

El nivel medio de ocupación de plazas de las titulaciones que oferta la Universidad de Extremadura es del 75%

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:47

La Universidad de Extremadura acaba de empezar el curso y lo hace con más estudiantes de nuevo ingreso que en los últimos años. ... De hecho, ha superado la barrera de los 4.000 alumnos que se han matriculado para iniciar titulaciones, una cifra que la UEx no alcanzaba desde hace una década.

