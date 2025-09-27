La UEx bate récord de matrículas de la última década, con más de 4.000 nuevos alumnos

La Universidad de Extremadura acaba de empezar el curso y lo hace con más estudiantes de nuevo ingreso que en los últimos años. ... De hecho, ha superado la barrera de los 4.000 alumnos que se han matriculado para iniciar titulaciones, una cifra que la UEx no alcanzaba desde hace una década.

El proceso de adjudicaciones de vacantes ha finalizado y se han matriculado 4.114 estudiantes para cursar uno de las 77 títulos que oferta la UEX. Son 62 grados y 15 doble grados.

«Solo quedan algunos llamamientos para que alumnos que están en lista de espera cubran vacantes», explica a HOY Rocío Blas, adjunta al Rector para el vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Movilidad de la UEx. «Estamos muy satisfechos porque se supera en más de 156 estudiantes los matriculados el año anterior. Con tanta competencia en el panorama nacional y teniendo en cuenta la bajada de la natalidad es muy positivo para la UEx», añade.

Si las matriculaciones se comparan con las registradas por la UEx, desde el curso 2014-1015 no se alcanzaba una cifra similar. En ese año académico fueron 4.200. Sin embargo, a partir de ese momento el número de alumnos fue cayendo fruto del descenso de la natalidad y una tendencia a la baja generalizada en la mayoría de las universidades del país.

Llegó a descender hasta los 3.624 estudiantes de nuevo ingreso en el curso 2019-2020. Justo después estalló la pandemia y las dificultades de movilidad entre comunidades y la incertidumbre por cursar estudios fuera de la región provocaron que las matriculaciones repuntaran levemente en la UEx. Ya el año pasado hubo un notable incremento, con 3.958 alumnos, y ahora se consolida.

El número de estudiantes totales se acerca a los 19.500, aunque aún no se ha cerrado la matricula de máster y se espera que finalmente ronden los 20.000, un número que se sitúa en el nivel de los años anteriores.

«Estamos ganando presencia en la sociedad y trabajando mucho en la difusión con campañas de acceso muy potentes, así como en la mejora de la calidad de los grados, con metodologías de enseñanza más ágiles y la incorporación de nuevas tecnologías. Creemos que es fruto del trabajo que realizamos dentro y de lo que estamos intentando proyectar fuera», apunta Blas.

La adjunta al Rector también es consciente de que aún queda camino por recorrer, pues sigue habiendo vacantes de nuevo ingreso libres. Este curso son 1.072 de las 5.186 ofertadas. El año pasado hubo libres 1.243.

1.072 Plazas vacantes Es el número de plazas que han quedado libres de las 5.186 ofertadas este curso. Son 171 vacantes menos que el pasado año académico.

En cuanto a las titulaciones, según indica Blas, el 50% de los grados, en torno a 40, cubren sus plazas. Otros 30 registran más de diez vacantes y, en términos generales, la ocupación media en las titulaciones es del 75%.

Los grados estrella corresponden con los que recibieron a finales de junio una alta demanda de preinscripciones. Son Matemáticas, el doble grado de Matemáticas con Estadística, Enfermería, Medicina, Biotecnología, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Veterinaria, Psicología, Física y Fisioterapia.

Respecto a la atracción de talento, hay carreras como Medicina a la que llegan estudiantes de otras regiones, pero en la mayoría de títulos los estudiantes son extremeños que apuestan por quedarse. «Es importante afianzar a los alumnos de la región y convencerles de que la Universidad de Extremadura es una muy buena opción. Además, desde aquí pueden tener muchas posibilidades de movilidad y empleabilidad», apunta Blas.

Las carreras que registran menor grado de ocupación, con apenas un 20% de plazas cubiertas, son Enología, Ingeniería en Geoinformación y Geomática, Lengua y Literaturas Modernas de Francés, Turismo, Educación Infantil y Trabajo Social.

Por último, en este curso hay varias titulaciones que en años anteriores no tenían tanta demanda y en este se ha observado un incremento de hasta el 20%. Es el caso del grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos y el de Ingeniería Telemática en Telecomunicaciones, en Mérida. Además, ha habido más matriculaciones en los estudios de Ingeniería de Software y de Computadores que oferta la Escuela Politécnica de Cáceres.

«Creemos que se debe a que este año se aprobarán los grados con nuevas menciones y que en el segundo curso se pueden incorporar a ellos», apunta Blas.

Se refiere a la implantación de las especialidades en Ciberseguridad, Ciencia de Datos, en Ingeniería del Software, Tecnologías de la Información, Inteligencia Artificial e Ingeniería de Computadores para el grado en Ingeniería Informática; y a las menciones en Telemática, Sonido e Imagen y Sistemas de Telecomunicación en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación.

Finalmente, desde la UEx indican que el grado de Edificación, que en los últimos años no se completaba, ha logrado cubrir toda la oferta.