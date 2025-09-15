El Gobierno central aprueba otro proyecto de universidad privada en Extremadura

Otra universidad privada avanza en sus trámites para implantarse en Extremadura. El centro promovido por el Grupo Planeta acaba de recibir el informe ... favorable que llevaba esperando desde 2023 de los técnicos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, un paso indispensable para poder establecerse en la región.

En concreto, la Universidad Abierta de Extremadura, como se llama el proyecto que planea su sede administrativa en Badajoz y oferta formación en modalidad 'online', ha contado con el visto bueno de la comisión permanente de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), una entidad presidida por la titular del Ministerio y de la que forman parte los responsables de la enseñanza universitaria de las comunidades autónomas. Por tanto, este informe ha sido avalado por el Ejecutivo central y las 17 regiones del país.

Se trata de una evaluación favorable, pero condicionada, según indica la Consejería de Educación a HOY, es decir, que los técnicos echan en falta detalles que habría que pulir. Sobre esas mejoras, la Junta de Extremadura no se pronuncia aún hasta que reciba la certificación oficial del informe por parte del Ministerio. Además, la Universidad Abierta de Extremadura deberá presentar una serie de documentación en la Consejería de Educación.

Avanza en sus trámites y se suma a Uninde, la otra universidad cuyo proceso de implantación está más adelantado

En cualquier caso, este informe supone un claro avance en la tramitación de esta universidad privada que en un principio plantea una oferta con grados como Psicología, Educación Infantil y Primaria, Matemáticas, Marketing y grados en Data Science y Business Intelligence, entre otros.

Tras este informe, que no es vinculante, deberá seguir más pasos que ya ha recorrido Uninde (Universidad Internacional para el Desarrollo), el otro centro privado cuya tramitación está más avanzada.

Si se aplican los mismos criterios, el Consejo Económico y Social de Extremadura debería evaluar el proyecto y después la Junta de Extremadura lo enviaría al Consejo de Estado, que también se pronunciaría sobre él antes de llegar a la Asamblea extremeña.

Precisamente, los promotores de Uninde, un proyecto impulsado por Global Academic Network (GAN) del que forman parte entre otras instituciones como la Universidad Autónoma de Chile, las norteamericanas Carver y Blackwell University, y también la pacense ITAE, han pedido celeridad al Parlamento regional para que recibir su visto bueno cuanto antes.

Proyecto de Uninde

Se prevé que la Asamblea apruebe su creación en el último pleno de este mes. Para eso el Gobierno autonómico ya ha remitido al Parlamento regional el proyecto de ley de reconocimiento y creación de Uninde, que también tendrá sede física en Badajoz. Lo hizo el pasado 25 de julio, doce días después de que el Consejo de Estado dictara su última resolución sobre un proyecto que está ahora en manos de la Asamblea de Extremadura.

Por tanto, si sale adelante, será el primer proyecto de este tipo puesto en marcha en la región. Su promotor confía en iniciar su actividad presencial en Badajoz en el curso 2026-2027, con una oferta de diez títulos de grado y otros siete de máster. Entre ellos, incluirán tres carreras de Ciencias de la Salud con mucha demanda, como Psicología, Enfermería y Fisioterapia.

Requisitos más exigentes

De este modo, estas dos universidades, Uninde y la Abierta de Extremadura, esquivarán previsiblemente las nuevas exigencias en su tramitación que a principios del pasado mes de abril anunció el Gobierno central para endurecer los criterios de creación de nuevas universidades.

Entre los requisitos, destacaba que los nuevos centros tengan al menos 4.500 estudiantes en cinco años y, además, les obliga a demostrar un compromiso con la investigación. También se incrementa la exigencia de profesorado doctor y con dedicación a tiempo completo. El objetivo, según avanzó el Ejecutivo nacional, es asegurar la calidad del sistema universitario y limitar la creación de universidades sin la suficiente solidez.

Asimismo, el decreto también da carácter nacional a las universidades 'online', lo que significa que tendrán que ser aprobadas por el Congreso en vez de por las comunidades autónomas.

Además, el Gobierno planteará que para crear nuevos centros universitarios sean vinculantes, y no preceptivos como hasta ahora, los informes tanto de la Conferencia General de Política Universitaria, como los de la Aneca y las agencias autonómicas equivalentes en las comunidades. Estas evaluaciones hasta ahora no tenían la última palabra, sino que eran los gobiernos autonómicos los que finalmente decidían.

Todo apunta a que sí se someterán a esas nuevas exigencias las otras dos universidades privadas que van más retrasadas en su trámites. Se trata de los proyectos de la Universidad CEU Núñez de Balboa y la Universidad Europea de Extremadura. Ambas siguen a la espera de recibir el informe del Ministerio.

Hay que recordar que desde el Gobierno regional se ha venido defendiendo que las universidades privadas complementan a la pública. Sin embargo, la UEx en palabras de su rector, Pedro Fernández Salguero, manifestó su preocupación, en el acto institucional de la apertura del curso académico, «por la rápida proliferación de nuevas universidades privadas», 27 desde 1998 frente a ninguna pública. Pidió más rigor con los centros privados y reivindicó que se les debe exigir más calidad.