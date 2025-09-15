HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de alumnos en la biblioteca central de Badajoz de la Universidad de Extremadura. HOY

El Gobierno central aprueba otro proyecto de universidad privada en Extremadura

Es un centro 'online' con sede administrativa en Badajoz y promovido por el Grupo Planeta que llevaba esperando un informe del Ministerio desde el año 2023

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Lunes, 15 de septiembre 2025, 07:13

Otra universidad privada avanza en sus trámites para implantarse en Extremadura. El centro promovido por el Grupo Planeta acaba de recibir el informe ... favorable que llevaba esperando desde 2023 de los técnicos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, un paso indispensable para poder establecerse en la región.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atragantada por un pinchito en la feria de Guadiana
  2. 2 Hallan un cadáver en un coche una semana después de la desaparición de un vecino de Cañamero
  3. 3 Adiós a Neko: Cierra la mítica tienda de Valdepasillas
  4. 4 Vuelven los 40 grados: Extremadura afronta una nueva subida de temperaturas
  5. 5 China quiere comerse las cerezas del Jerte
  6. 6

    Un lugar para perderse en Mérida
  7. 7 En este rincón a dos horas de Badajoz puedes vivir en un molino con imponentes vistas al mar y a un castillo
  8. 8 Un joven de 25 años resulta herido grave tras caer con la moto por un barranco en Acebo
  9. 9

    Veteranos de fútbol 7 de Cáceres: «Disputamos los partidos sin entrenar, no nos dan campo»
  10. 10 Indignación en el estreno oficial del césped del estadio de Plasencia por las redes que no dejan ver el fútbol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Gobierno central aprueba otro proyecto de universidad privada en Extremadura

El Gobierno central aprueba otro proyecto de universidad privada en Extremadura