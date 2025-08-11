Soraya Arnelas revela su rincón secreto para escapar del calor y presume la gastronomía local de Extremadura La cantante extremeña está disfrutando de unos días en su tierra natal y ha aprovechado para presumir de nuestra cultura gastronómica y lugares perfectos para huir de las altas temperaturas

Irene Toribio Lunes, 11 de agosto 2025, 12:48 Comenta Compartir

Cuando los termómetros superan los 40 grados en Extremadura, encontrar un refugio fresco se convierte en prioridad. Y Soraya Arnelas, extremeña de cuna y gran abanderada de nuestra tierra, lo sabe bien. Por eso no ha dudado en descubrirnos su rincón secreto para escapar de la ola de calor, un lugar único que está a solo 20 minutos de su Valencia de Alcántara natal y que es perfecto para escapar de las altas temperaturas de Extremadura. Así nos muestra cómo vive sus días entre descanso y sabores auténticos en su región.

Hace unos días, la cantante extremeña aprovechaba para anunciar que se avecinaban para su familia «unos días de descanso» y qué mejor que hacerlo en su tierra para «reponer fuerzas, comer rico, y descansar» como merece.

Desde que llegó a Valencia de Alcántara, de donde es natural, no ha dejado de compartir con sus seguidores en redes sociales cada pizca de cultura extremeña que ha tenido oportunidad: desde platos típicos de la región hasta rincones que descubrir. De su tierra presumía abiertamente de zonas como el parque de las ranas, donde una fuentecita acoge a varios de estos anfibios dándole un toque de originalidad a su diseño.

Además, ha instado a sus 'fans' a probar la gastronomía local; desde los típicos mondongos a los postres extremeños que todo el mundo debería probar.

El rincón secreto de Soraya para huir del calor

La artista, a la que le esperan unas últimas semanas de agosto cargadas de eventos (entre ellos conciertos en su Extremadura), ha querido desvelar su rincón 'secreto' cerca de nuestra región, un lugar único y perfecto para escapar de las altas temperaturas. Se trata del Restaurante Sever Marvao, donde puedes comer sobre el río. «Siempre venimos a Portagem porque se está muy fresquito, hace mucho calor en Extremadura en verano y este sitio es muy bonito», cuenta Soraya, «hay que aprovechar estos sitios naturales que tenemos para venir». Además, es un rincón en el que «tienes la mezcla perfecta entre gastronomía portuguesa y la española, aunque sea Portugal».

Y por si fuera poco, en su visita ha estado acompañada de otro extremeño abanderado de su tierra, El Gato con Jotas, que es un gran amigo de la cantante además de su paisano.

Juntos han disfrutado de uno de los rincones favoritos de los extremeños, que cada verano escapan del calor en playas fluviales de nuestra región, piscinas naturales y otros parajes refrescantes dentro y fuera de nuestras fronteras.