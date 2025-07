La 'wedding planner' de Soraya Arnelas desvela detalles inéditos de su gran boda en Extremadura

Irene Toribio Miércoles, 16 de julio 2025, 12:46 Comenta Compartir

Con el idílico paraje de la Huerta del Conde como testigo, se daban el 'sí, quiero' Soraya Arnelas y Miguel Ángel Herrera un día como hoy. Como no podía ser de otra forma, la extremeña escogió su tierra, de la que es una abanderada, para celebrar uno de los días más importantes de su vida, del que se cumplen este 16 de julio dos años. Ahora, tanto la cantante como el modelo han querido celebrar el aniversario de aquel mágico día compartiendo los mejores momentos del enlace.

«Hoy, a esta misma hora, sobre las 20 horas, hace dos años nos casábamos! Rodeados de gente maravillosa», comienza escribiendo la cantante extremeña en sus redes sociales junto a un vídeo que parece sacado de la mejor de las películas románticas. No ha dudado en aplaudir también la labor de «un equipo de trabajo que creó un universo mágico para aquel día». Un equipo que, por cierto, fue extremeño.

Así lo ha recordado Gloria Duque, 'wedding planner' y encargada de que todo saliera a la perfección aquel día. La organizadora de bodas ha desvelado, junto a unas imágenes inéditas de la pareja durante su enlace, algunos detalles hasta ahora desconocidos de la boda.

Asegura que tuvo el placer de organizar el gran día de no solo «una pareja de novios», si no «de una amiga muy especial». Duque se deshace en halagos para Soraya y su amor con Miguel Ángel: «Una novia exquisita con un diseño de alta costura, un novio que no pudo reprimir la emoción. Una pareja jurándose amor eterno», recuerda.

«La elegancia fue la gran protagonista: una boda sofisticada en tonos negro y oro, enmarcada por el brillo de lámparas neoclásicas de cristal que daban al espacio un aire majestuoso e íntimo a la vez. Cada detalle fue cuidado al máximo por un equipo de profesionales extremeños que trabajaron con pasión y excelencia para crear una celebración inolvidable», describe la organizadora.

La música fue el alma de esta boda. Así lo asegura Gloria: «La ceremonia nos envolvió en emoción con una soprano interpretando el conmovedor Dueto de las Flores, arrancando lágrimas y suspiros a todos los presentes. Más tarde, el arte flamenco nos hizo vibrar con fuerza y sentimiento, y la actuación de una Fadista portuguesa puso el broche perfecto con su voz profunda y llena de alma».

Duque termina asegurando que «fue una boda repleta de arte, de belleza, de momentos que nos erizaron la piel. Pero, sobre todo, fue una boda llena de felicidad».

De dónde es Soraya Arnelas

Soraya Arnelas se ha convertido en uno de los rostros VIP que llevan por bandera su Extremadura allá donde van. La cantante, que se dio a conocer en el año 2005 con su participación en 'Operación Triunfo', es del municipio cacereño de Valencia de Alcántara.

En 2009, después de sacar varios discos al mercado, representó a España en el Festival de Eurovisión con la canción 'La noche es para mí'.

Además de en el mundo de la música, la extremeña se ha dejado ver en televisión, donde cuenta también con una amplia trayectoria, habiendo participado en programas como 'A bailar', 'Tu cara me suena' o en el programa de Canal Extremadura 'Buenas migas', entre muchos otros. Además, formará parte de la edición de 'MasterChef Celebrity 10'.