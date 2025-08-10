Ola de calor: estas son las localidades más calurosas de Extremadura, que supera los 43 grados este domingo

Tania Agúndez Badajoz Domingo, 10 de agosto 2025, 19:25 Comenta Compartir

La ola de calor que afecta a todo el territorio peninsular continúa dejando valores especialmente altos en Extremadura. Los termómetros continúan ascendiendo y siguen marcando cifras por encima de los 40 grados en la región. Este domingo 10 de agosto, incluso, se han rebasado los 43 grados.

De hecho, la localidad española más calurosa de esta jornada es extremeña. Se trata de la ciudad de Badajoz, donde se han alcanzado los 43,1 grados, liderando el ranking de municipios con las temperaturas más altas de España. Es más, cinco de las diez poblaciones más calurosas a nivel nacional son de Extremadura.

A Badajoz le sigue en la clasificación Torla - Ordesa, en Huesca, (42,9). Pero el tercer puesto del listado lo ocupa Mérida, con 42,8 grados. La estación meteorológica de Badajoz-aeropuerto se cuela en el quinto puesto (42,4), seguida de Olivenza (42). Serradilla, en la provincia de Cáceres, se sitúa en la octava posición con 41,9 grados.

Este domingo, 35 estaciones extremeñas han superado los 40 grados. A las citadas anteriormente se unen Barcarrota (41,8), Plasencia (41,7), Navalvillar de Pela (41,7), Coria (41,7), Zarza la Mayor (41,6), Navalmoral de la Mata (41,6), Torrecillas de los Ángeles (41,4), Cañaveral (41,4), Jerez de los Caballeros (41,3), Aliseda (41,3), Alcuéscar (41,2), Herrera del Duque (41,1), Almendralejo (41), Villafranca de los Barros (40,9), Guijo de Granadilla (40,9), Castuera (40,9), Madrigal de la Vera (40,8), Montehermoso (40,6), Alburquerque (40,6), Villanueva del Fresno (40,5), Retamal de Llerena (40,5), Jaraicejo (40,5), Brozas (40,5), Puerto Rey (40,4), Don Benito (40,4), Zorita (40,2), Cáceres (40,2), Zafra (40,1), Valverde del Fresno (40,1) y Puebla de Obando (40).

Tras ellas, otras cinco estaciones extremenas han superado los 39 grados. Son Alconchel, Nuñomoral, Trujillo, Peraleda del Zaucejo y Guadalupe.

Aviso especial

Cabe recordar que la Aemet mantiene el aviso especial por ola de calor hasta el jueves 14, con temperaturas máximas que alcanzarán y podrían superar de nuevo los 42 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir durante este lunes y martes. «En lo relativo a las mínimas, se mantendrán los valores muy elevados en gran parte del territorio peninsular, incluso con una tendencia ascendente al menos hasta el martes 12, con lo que no se bajará de 22-25 grados en zonas de la mitad sur», advierten desde la Aemet.

De este modo, toda Extremadura, a excepción del sur de Badajoz, permanecerá este lunes, 11 de agosto, en alerta naranja por temperaturas máximas que podrán alcanzar los 40 grados en algunas zonas de la región.

Las mínimas también continuarán siendo altas en gran parte de la comunidad. De hecho, no bajarán de los 24 grados en la provincia de Cáceres ni de los 21 grados en la provincia de Badajoz.

Así, el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activará desde las 12 hasta las 21 horas del lunes la alerta naranja por altas temperaturas en las Vegas del Guadiana, la Siberia extremeña, Barros y Serena en la provincia de Badajoz; así como en Tajo, Alagón y Meseta cacereña, además de en Villuercas, Montánchez y en el norte de la provincia de Cáceres.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, las temperaturas alcanzarán los 40 grados en las Vegas del Guadiana, La Siberia extremeña, Barros y Serena, en la provincia de Badajoz, y en las zonas del Tajo, Alagón y Meseta cacereña; mientras que los termómetros ascenderán a los 39 grados en el norte de la provincia de Cáceres, Villuercas y Montánchez.

Para el martes, 12 de agosto, se espera una situación similar, con el calor de nuevo como protagonista. Se espera pocos cambios en los valores máximos, ya que se espera que se alcancen entre los 40-42 grados de manera generalizada en toda Extremadura. Las mínimas, incluso, continuarán subiendo, haciendo que sea aún más complicado conciliar el sueño durante la noche y la madrugada. Para esa jornada se espera que el mercurio no baje de los 23 grados en la provincia pacense y de los 25 grados en la cacereña.

Ese día también estará activa la alerta naranja por altas temperaturas en toda la región entre las 13 y las 21 horas, excepto en el Sur de la provincia de Badajoz, donde el aviso será amarillo.

El miércoles se esperan pocos cambios. El ambiente seguirá siendo sofocante y el calor marcará la jornada. Ese día se espera que los termómetros se muevan entre los 23 y 42 grados en la provincia de Badajoz; mientras que oscilarán entre los 24 y 39 grados en la provincia de Cáceres.

El jueves se podría registrar un descenso en las temperaturas, más generalizado en las mínimas. Así, según la previsión de la Aemet, los datos se moverán entre los 20 y 39 grados en Badajoz y entre los 22 y 38 en Cáceres. Hasta este día la Aemet maniteine, de momento, el aviso especial por ola de calor.

Esta situación viene determinada por una masa de aire cálido y seco estacionada sobre gran parte de la Península y Canarias. Este hecho, unido a la elevada insolación propia del verano, está haciendo que se registren valores térmicos más altos que los habituales para esta época del año, conformando un episodio de ola de calor.

«El jueves 14 la incertidumbre es elevada, pero lo más probable es que se den descensos térmicos adicionales en las zonas más afectadas a lo largo de este episodio, lo que sería suficiente para darlo por finalizado. En cualquier caso, en días posteriores podrían volver las temperaturas anormalmente cálidas al cuadrante nordeste peninsular», apuntan desde la Aemet.

Recomendaciones

Ante esta situación, el 112 Extremadura recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a los servicios de Policía Local.

A la ciudadanía se le aconseja evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta refrigerados; evitar comidas copiosas y no abusar de bebidas alcohólicas; reducir la actividad física y permanecer en lugares ventilados o acondicionados.

Usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares. En casa, utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas y cerrar ventanas por el día y abrirlas por la noche para ventilar, mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas de conservación.

También se sugiere prestar especial atención a menores de edad y personas mayores, vigilando su grado de hidratación y en caso de necesidad ponerse en contacto con el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.