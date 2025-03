Siete años de cárcel por disparar a un hombre en la romería de San Isidro de Higuera de Vargas

La Audiencia de Badajoz impondrá 7 años de prisión a Miguel Ángel P.L., el hombre que disparó contra un vecino de Higuera de Vargas ... durante la romería en honor a San Isidro que se celebró en esta localidad en 2022.

La vista por estos hechos fue señalada en un primer momento para el pasado 24 de enero, pero quedó suspendida después de que el abogado de la defensa, José Duarte, pidiera que fuese llevada a la sala de vistas el revólver utilizado.

Ese día no apareció el arma por lo que se aplazó el juicio a este lunes 26 de febrero, si bien no fue necesario celebrarlo porque antes de entrar en sala alcanzaron un acuerdo el Ministerio Fiscal, Beatriz Guiberteau como abogada de la acusación particular y los letrados de la defensa José Duarte y Aurelia Martín.

La petición inicial era de 17 años de cárcel (15 por una tentativa de asesinato y 2 por tenencia ilícita de armas), pero la sentencia de conformidad condenará al procesado a 7 años de cárcel (6 por homicidio en tentativa y 1 por tenencia ilícita de armas).

La sentencia también le impone tres años de alejamiento de la víctima del suceso.

Aurelia Martín afirmó tras el juicio que la conformidad resultaba muy beneficiosa para el procesado, que permanece en prisión desde que ocurrieron los hechos. Igualmente satisfecha se mostró Beatriz Guiberteau, que admitió la atenuante de reparación parcial del daño después de que el acusado haya indemnizado a la víctima con 26.790 euros antes del juicio.

Los hechos ocurrieron a las 23.40 horas en la finca de La Cañada, donde Miguel Ángel P.L. mantuvo una discusión con Ramón C. B. «Llegaron a agarrarse y zarandearse. Tras ello, el acusado se marchó del lugar para coger un arma corta, un revolver marca Arminius del calibre 22 LR, con su munición, careciendo de autorización o permiso».

Ya con el arma, regresó «para acabar con la vida de Ramón» y «tras aproximarse y compelerle de forma agresiva a subir a bordo del vehículo, aprovechó desde el coche, a muy corta distancia, para encañonarlo de forma sorpresiva mientras gritaba «te mato», realizando hasta tres detonaciones contra el cuerpo de la víctima».