Urgente Trasladan a Madrid a las dos personas con quemaduras «muy graves» en el incendio en Navalmoral de la Mata
Concentración en Cáceres el pasado octubre contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. Jorge Rey
Será del 9 a la 12 de diciembre

Servicios mínimos en el SES ante la próxima huelga de médicos: lo urgente está garantizado

Los facultativos harán un paro de cuatro días contra el Estatuto Marco que prepara el Ministerio de Sanidad

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Jueves, 4 de diciembre 2025, 21:09

Comenta

4.000 médicos de Extremadura están llamados a la huelga entre el 9 y el 12 de diciembre convocada a nivel nacional contra el Estatuto Marco ... que propone el Ministerio de Sanidad y para garantizar la atención el SES ha establecido unos servicios mínimos que publica este jueves en el DOE.

