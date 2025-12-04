Servicios mínimos en el SES ante la próxima huelga de médicos: lo urgente está garantizado

4.000 médicos de Extremadura están llamados a la huelga entre el 9 y el 12 de diciembre convocada a nivel nacional contra el Estatuto Marco ... que propone el Ministerio de Sanidad y para garantizar la atención el SES ha establecido unos servicios mínimos que publica este jueves en el DOE.

La huelga está convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y, según indica la Consejería de Salud, los servicios mínimos se han fijado teniendo en cuenta, además de la prolongación durante noventa y seis horas continuadas del paro, la «garantía de la atención urgente, la protección de pacientes vulnerables, evitar retrasos críticos en diagnósticos y tratamientos, el cumplimiento de las normativas sanitarias y el impacto en el funcionamiento de los hospitales».

De este modo, en Atención Primaria, las urgencias y emergencias se entenderán como servicios mínimos en su totalidad. En los centros de salud o consultorios locales en los que se ubique un PAC (Punto de Atención Continuada) o PAC Accesorio, serán atendidos como un día festivo. En los que no haya este recurso habrá un médico para la atención a la urgencia exclusivamente.

Además, en los centros de salud donde existan cuatro o más UBAs (Unidades Básicas Asistenciales), independientemente de la ubicación de un PAC, se establecerán como servicios mínimos dos profesionales médicos y un pediatra, en aquellos centros donde haya dos o más. En los centros sociosanitarios se designará en jornada ordinaria un facultativo para las urgencias.

En cuanto a la atención hospitalaria, de forma general, estará el personal médico de guardia programada habitual de fines de semana y festivos. Se prestará servicio a todos aquellos pacientes que debieran recibir atención de forma inexcusable (urgente y no demorable), además de los servicios mínimos necesarios en determinadas especialidades.

En urgencias estarán todos los profesionales y en los siguientes servicios y unidades se contará con el personal médico necesario para ofrecer tratamientos ya iniciados o nuevos con indicación urgente: diálisis, reanimación y cuidados críticos, oncología radioterápica, hospital de día oncohematológico, pediatría, cuidados paliativos y VIH.

Quirófanos

En cuanto a los quirófanos, habrá cirugía oncológica ya programada, operaciones urgentes, cirugía mayor que haya requerido preparación especial del paciente en los días previos, intervenciones para las que estuviera preparada la autotransfusión y cirugías en las que un aplazamiento prolongado ponga en riesgo la evolución del paciente.

En consultas externas estarán en funcionamiento como servicios mínimos las de alto riesgo obstétrico, además de la actividad programada en oncología y oncohematología necesarias para el correcto seguimiento del paciente. En hemodinámica estarán cubiertas la realización de exploraciones y tratamientos urgentes.

Respecto al diagnóstico por imagen, garantizarán las exploraciones urgentes, el intervencionismo radiovascular programado en paciente de alto riesgo de morbimortalidad y el urgente, exploraciones a pacientes hospitalizados o oncológicos cuyo aplazamiento pueda afectar negativamente a su situación. Además, e anatomía patológica se realizarán muestras intraoperatorias.

En farmacia se garantizará la preparación de los tratamientos de hospitalización y de los correspondientes a hospital de día, así como los que puedan derivarse de la atención urgente. En laboratorio, harán la toma, preparación y lectura microbiológica urgente, el suministro de hemoderivados, así como la realización de biopsias y demás pruebas urgentes.

En referencia a la hospitalización, el SES garantiza, con el 33% de los profesionales durante la jornada ordinaria, la evaluación médica al paciente en las primeras horas tras su llegada a planta (cuando el paciente no haya ingresado por el equipo de guardia de su propia especialidad) o sea trasladado de una unidad de cuidados más intensivos. Además, solicitarán las exploraciones complementarias, la adecuación de los tratamientos y la evolución clínica de personas afectadas por patologías cuya demora pueda afectar negativamente a su situación.

Por su parte, Simex ha anunciado que va a impugnar la orden del SES por la que establecen los servicios mínimos. Los consideran «abusivos» y creen que impiden a los médicos secundar la huelga.

Ante eso, la Junta indica en un comunicado que mantiene contacto con los agentes sociales y han mostrado su conformidad con la orden de servicios mínimos establecida, si bien han solicitado una aclaración específica en lo relativo a la atención hospitalaria.

"Esta precisión se incorporará en una nota aclaratoria que se les hará llegar. Queremos reiterar que no existe ningún problema ni discrepancia de fondo, la Administración respeta plenamente el derecho a la huelga, pero también tiene la obligación de garantizar la atención sanitaria esencial a la ciudadanía", concluye la Consejería de Salud.