4.000 médicos del SES están llamados a la huelga este viernes contra el Estatuto Marco

Cerca de 4.000 médicos del Servicio Extremeño de Salud (SES) están llamados a la huelga de este viernes, 3 de octubre, convocada ... por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) en protesta por el nuevo Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad.

Se trata del documento que regula las condiciones laborales de los sanitarios y que ha generado el rechazo de la profesión. Por ello los facultativos que secunden este parón se concentrarán frente a la Delegación del Gobierno en Badajoz y la subdelegación en Cáceres a las 10.00 horas.

Entre sus principales reivindicaciones, piden un estatuto propio, además de una clasificación profesional que reconozca su cualificación, sus funciones y sobre todo su responsabilidad con una categoría específica denominada A1+.

También demandan reivindicaciones en materia de condiciones laborales, con una jornada máxima de 35 horas semanales y que todo lo que la exceda de esa cantidad sea voluntario y se retribuya de manera no inferior a la hora ordinaria.

Asimismo, demandan «mejoras retributivas y garantía de derechos laborales durante el periodo de especialización», es decir, para los MIR.

Desde Extremadura, la consejera de Salud, Sara García Espada, solicitó a través de una carta al Ministerio de Sanidad la remisión urgente de las memorias técnicas, jurídicas y económicas que avalen las medidas contempladas en el borrador de reforma del Estatuto Marco. De hecho, ya manifestó que no va a ser «cómplice de un engaño a los profesionales sanitarios que pretende el Ministerio de Sanidad, aprobando un Estatuto Marco sin consignación presupuestaria y sin memoria técnica y jurídica que lo avale».

Servicios mínimos

Ante esta huelga, el SES publicó el pasado lunes en el DOE el documento que detallaba los servicios mínimos en centros de salud y hospitales para que no se vea afectada la atención a los pacientes.

Las consultas y cirugías urgentes están garantizadas, así como todo lo relacionado con pacientes oncológicos. Asimismo, los servicios de Urgencias y Emergencias contarán con todo su personal.

En Atención Primaria, en los centros de salud y consultorios en los que no haya PAC (Punto de Atención Continuada) se designará un médico para atender exclusivamente las urgencias. En los que se ubique un PAC, estos serán atendidos como un día festivo.

Hay que recordar que este parón es el segundo del año que realizan los médicos. El primero fue el pasado 13 de junio y en esa ocasión tuvo un seguimiento del 30%, según el SES, aunque el sindicato convocante Simex elevó su estimación al 77%.