Uno de cada tres médicos extremeños hacen huelga: «Esto es vocación, no explotación»

Batas al suelo y gritos en contra de la ministra de Sanidad, Mónica García. Así han escenificado los médicos extremeños su oposición al Estatuto ... Marco, el documento que regula las condiciones laborales de los sanitarios, en la huelga que están secundado este viernes.

«Esto es vocación, no explotación', 'horas trabajadas, horas cotizadas', 'Estatuto Marco: en jaque nuestra salud y la tuya' o 'Mónica dimite, los médicos no te admiten' han sido solo algunos de los mensajes que han lanzado los facultativos en las dos concentraciones que han protagonizado frente a la Delegación del Gobierno en Badajoz y la Subdelegación en Cáceres.

En total más 300 profesionales se han manifestado entre las dos ciudades. A ellos se unen más facultativos extremeños que han parado. Según el SES, el seguimiento ha alcanzado el 32,62%. En la provincia de Badajoz, la participación ha sido del 39,19% y en la de Cáceres del 22,6%.

Por su parte, el Sindicato Médico de Extremadura (Simex), convocante del paro, eleva su estimación al 77%, aunque reconoce un seguimiento desigual dependiendo de los diferentes centros de salud y servicios.

Había cerca de 4.000 médicos llamados a la huelga y, según ha podido comprobar HOY, ha habido centros de salud en los que solo ha trabajado el profesional de servicios mínimos y en otros ha pasado consulta casi toda la plantilla.

Entre los asistentes a la huelga hay especialistas con muchas décadas de experiencia, sanitarios jubilados, residentes en formación e incluso médicas que han asistido junto a sus hijos en los carritos para reivindicar mejoras en la conciliación familiar y laboral.

«Uno de los miedos que tenemos es incorporarnos a las guardias. Pasas 24 horas fuera de casa y en las 24 siguientes tampoco puedes disfrutar de tu familia porque estás agotada. Hay que reivindicar mejoras en el Estatuto Marco, que tiene ya muchos años y lo que proponen es algo similar. Así que ya basta», ha dicho María José Romero, médico especialista en Cardiología que actualmente disfruta de su periodo de lactancia. Ha sido madre recientemente y ha acudido a la concentración junto a su hijo de cuatro meses y medio en un carro del que colgaba una pancarta en la que se podía leer: «Quiero pasar más tiempo de calidad con mi mami».

Ampliar La cardióloga María José Romero junto a su hijo de cuatro meses y medio en el carrito y una pancarta para reivindicar mejoras laborales. Jorge Rey

Estrella Martínez es residente de tercer año en el Hospital Universitario de Cáceres y también ha acudido a la concentración para reivindicar mejoras laborales. «Trabajamos muchísimas horas y gran parte de ellas no se cotizan. Y encima quieren empeorar más esas condiciones», ha apuntado. «La gente tiene que saberlo porque repercute directamente en los pacientes. No es lo mismo atender a una persona en el inicio de una guardia que cuando llevas 20 horas trabajando e incluso más».

Lo sabe bien Luis Tobajas, médico en el centro de salud San Jorge. «Llevamos más de dos décadas sin modificar el Estatuto y no puede ser que la jornada laboral semanal de un médico supere a veces las 70 horas», lamenta el también secretario del Colegio de Médicos Cáceres. «Es sobre todo por ofrecer una asistencia de calidad. Me encanta mi profesión y sufro cuando no puedo dedicarle a mis pacientes el tiempo necesario», afirma.

Asiente con la cabeza María José Rodríguez, la secretaria general del Sindicato Médico de Extremadura (Simex), agrupación que forma parte de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que es la convocante de esta huelga en todo el país tras reunirse en varias ocasiones con el Ministerio de Sanidad y no llegar a un acuerdo.

«Queremos un Estatuto Marco propio y un ámbito de negociación específico para el médico, no uno que englobe a todos los sanitarios. Queremos regular nuestra jornada laboral, que es excesiva respectoa los demás profesionales y que se nos reconozca nuestra responsabilidad y formación en la clasificación de la categoría profesional», ha dicho Rodríguez, que a falta de datos de seguimiento ha indicado que «en los centros de salud está siendo bastante importante».

Seguimiento de la huelga

Hay diferencias entre unos y otros. Un paseo por algunos de ellos tanto en Badajoz como en Cáceres es suficiente para comprobarlo.

En la capital pacense, en el centro de salud de San Roque, de los diez médicos que trabajan la han secundado todos menos unos, además del profesional necesario para cubrir los servicios mínimos. En otros como el de La Paz, de los 14 con los que cuenta la plantilla dos no han ido a trabajar para apoyar el paro.

Ampliar Batas en el suelo junto a los médicos manifestantes para mostrar su hartazgo. Jorge Rey

En Cáceres, en dos que están situados a apenas unos metros se observan claramente las diferencias. En el de Plaza de Argel de Cáceres, ubicado provisionalmente en el antiguo hospital Nuestra Señora de la Montaña de manera provisional por obras, indican que habitualmente trabajan diez médicos y este viernes hay seis en huelga, además de otro que la secunda pero que ha tenido que pasar consulta para cubrir los servicios mínimos establecidos por el SES.

Eso se nota en los pasillos. Apenas hay gente en las salas de espera y casi todos es por motivos de urgencia. «Entran en el centro de salud y preguntan que por qué no se les ha avisado. Hasta las once de la mañana al menos 15 personas han venido por consultas programadas pero han tenido que irse a casa porque no han sido atendidos. Las Urgencias sí se atienden y están viniendo muchos pacientes», ha explicado a HOY una de las trabajadoras.

En el denominado Zona Centro de la capital cacereña el seguimiento de la huelga ha sido menor. «Aquí está todo muy tranquilo, casi como un día normal. De los 11 médicos que trabaja en este centro solo hay uno de huelga», afirman desde el servicio de Administración.