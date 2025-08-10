HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un coche sale ardiendo en la A-66 y origina un incendio forestal a la altura de Cañaveral
Iván Montaño, el abuelo de Camelia, en la calle Calzada, donde tuvo lugar el tiroteo el 30 de marzo. HOY

Plasencia

Caso San Lázaro: La policía documenta más de una treintena de disparos en el tiroteo

Buena parte de las vainas halladas a lo largo de la calle Calzada corresponden a balas del calibre 9 milímetros como la que mató a la niña de dos años

Ana B. Hernández

Domingo, 10 de agosto 2025, 21:25

Más de una treintena de disparos se realizaron el 30 de marzo en el barrio de San Lázaro, en el tiroteo con el que se saldó una disputa entre dos clanes de Plasencia ... , los Hilarios y los Loletes, y una bala perdida acabó con la vida de Camelia, una niña de dos años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El proveedor de huevos de Mercadona construirá una granja para 320.000 gallinas camperas en Extremadura
  2. 2 Detienen a un hombre por agredir sexualmente a una chica en el parque de las siete sillas de Mérida
  3. 3

    Exculpan al SES del intento de suicidio de un paciente en el Puente Real de Badajoz
  4. 4

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  5. 5 Extinguen el incendio de Las Vaguadas que deja tres heridos y dos coches y un camión de bomberos quemado
  6. 6 Tres personas resultan intoxicadas por inhalación de monóxido de carbono en la provincia de Cáceres
  7. 7 La Primitiva de este sábado deja un premio de más de 38.000 euros en Badajoz
  8. 8 Desalojan varias viviendas de Las Golondrinas, en Badajoz, por la amenaza del incendio
  9. 9

    Una empresa cacereña, en la trama de fraude fiscal por la que ha sido condenado Imanol Arias
  10. 10 El Corte Inglés cerrará la tienda Sfera de la calle Segura Otaño en Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Caso San Lázaro: La policía documenta más de una treintena de disparos en el tiroteo

Caso San Lázaro: La policía documenta más de una treintena de disparos en el tiroteo