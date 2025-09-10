El sector del transporte escolar da por hecho que habrá alumnos extremeños sin autobús el primer día de clase

Álvaro Rubio Cáceres Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:16 Comenta Compartir

El sector del transporte escolar da por hecho que este jueves, el primer día de clase del curso 2025-2026, habrá alumnos que no contarán con un autobús que les lleve a su centro educativo.

Así lo piensan tanto empresarios del sector que han acudido a las licitaciones convocadas por la Junta para cubrir las rutas, como aquellos que han participado en los concursos públicos.

«El sector es libre y habrá empresas que no se presenten a realizar los servicios», indican varios empresarios que prefieren no identificarse. La situación es tensa entre la Junta y una parte de los profesionales de este ámbito que no han acudido a las licitaciones y, de hecho, el conflicto ha acabado en los tribunales con una denuncia de la Junta a una serie de empresas por supuestas coacciones. «No las ha habido», apuntan trabajadores de l sector que este miércoles, al última hora de la mañana, empezaron a recibir la resolución administrativa de la Junta que les obliga a cubrir el servicio de las rutas no adjudicadas.

También los que sí tienen rutas adjudicadas por concurso público aseguraban a HOY que «va a haber problemas». Dicen que «hay muchas líneas afectadas y es muy probable que haya empresas que no vayan a cubrir las rutas». Esto, indican «no se puede hacer un día antes del inicio de curso, deberían haberlo hecho antes», concluyen.

Sobre la posibilidad de obligares mediante una resolución administrativa teniendo en cuenta que las empresas firmaron un acuerdo marco en 2024 que fijaba las condiciones y precios del servicio, hay un artículo que podría abrir esta posibilidad, según varias fuentes consultadas por HOY.

Acuerdo y resolución

Se trata del 13.7 de dicho acuerdo. En se detalla literalmente que «en el caso de que se declarase desierto el procedimiento para la adjudicación de un servicio, tras haber consultado con todas las empresas adjudicatarias del acuerdo marco, el órgano de contratación competente en cada caso, podrá concertar el servicio de forma obligatoria con las empresas a los precios unitarios máximos por ellas ofrecidos.

Asimismo, en la resolución administrativa enviada a las empresas este miércoles para adjudicar de forma directa y obligatoria las rutas de transporte que han quedado desiertas, la Junta incide en que «ante una situación excepcional de riesgo cierto e inminente de paralización de un servicio esencial, la Administración está habilitada para adoptar las medidas proporcionales e indispensables para evitar un perjuicio irreparable al interés general«.

La Junta asegura que en este caso se trata de «un servicio público que afecta directamente al derecho constitucional».

Medidas cautelares

En cualquier caso, la Junta también solicitó al juzgado medidas cautelares para garantizar «un servicio público esencial». Del asunto se encarga el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 5 de Mérida. Por el momento, los tribunales no se han pronunciado, pero se espera que lo hagan en breve.

Hay que recordar que la Junta ha denunciado por la vía penal a un grupo de empresas del sector por supuestas coacciones. «Han llevado a cabo coacciones y amenazas poniendo en peligro los derechos de los alumnos», ha asegurado la consejera de Educación, Mercedes Vaquera.

Las empresas denunciadas no se presentaron a las licitaciones, pese a haber firmado un acuerdo marco en 2024 en el que se fijaban los precios y condiciones de estas rutas de transporte escolar, según explica el Ejecutivo regional. «Las prácticas denunciadas tienen como fin alterar el precio de los contratos, obteniendo su adjudicación por un valor muy superior al que estas mismas empresas, que son una minoría, suscribieron en el acuerdo marco», aseguró la Junta un día después de interponer la denuncia el pasado jueves por la noche.