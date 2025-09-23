HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El hermano de Pedro Sánchez y Gallardo se sentarán en el banquillo
Miguel Ángel Gallardo, a las puertas del juzgado el día de su declaración por el caso Azagra. HOY
Caso Azagra / hermano del presidente del Gobierno

La Audiencia: «El contrato no lo firmó Gallardo, pero sí el nombramiento»

La Audiencia manda a juicio al secretario general del PSOE, ex presidente de la Diputación de Badajoz, por el contrato al hermano del presidente del Gobierno en la institución en 2017

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Martes, 23 de septiembre 2025, 14:40

El secretario general del PSOE y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, tendrá que sentarse ante la Audiencia Provincial para responder ... por el contrato al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, en 2017.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza
  2. 2 Una pelea en Badajoz deja ocho detenidos y varios policías heridos
  3. 3 Jonathan, el joven muerto en una reyerta en Cáceres, un apasionado por el baile al que llamaban Pirlo
  4. 4 Ingresa en prisión uno de los detenidos tras la reyerta mortal de Cáceres investigado por homicidio
  5. 5

    Condenan al alcalde de Torremejía por dar un puñetazo a un vecino y zarandear a su madre
  6. 6 El escritor británico Ken Follett desvela el destino extremeño en el que pasa sus vacaciones
  7. 7 El hermano de Pedro Sánchez y Gallardo se sentarán en el banquillo
  8. 8 Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza
  9. 9 Ingresa en prisión un vecino de Guareña por tentativa de homicidio de dos jóvenes con una escopeta de caza
  10. 10 Varios jóvenes moralos, investigados por la reyerta mortal de Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Audiencia: «El contrato no lo firmó Gallardo, pero sí el nombramiento»

La Audiencia: «El contrato no lo firmó Gallardo, pero sí el nombramiento»