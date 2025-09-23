El PSOE expresa su «férrea y plena confianza en la honorabilidad» de Gallardo

A. B. Hernández Martes, 23 de septiembre 2025, 13:40 Comenta Compartir

La Audiencia Provincial de Badajoz ha comunicado hoy que habrá juicio oral contra el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, el hermano del presidente del Gobierno y otros nueve acusados más, y la noticia ha marcado las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios en la Asamblea.

«No es una noticia inesperada a tenor de la evolución del proceso», ha reconocido la portavoz socialista en el Parlamento regional, Piedad Álvarez. Y, ante ella, «manifestamos lo mismo que venimos diciendo: un respeto absoluto a la justicia y una confianza férrea y plena en la honorabilidad de nuestro secretario general, Miguel Ángel Gallardo, con una trayectoria política de más de 30 años en la que ha demostrado honradez y solvencia», ha declarado Álvarez.

También ha expresado el deseo de su partido por que el proceso judicial se resuelva lo antes posible «para dejar de hablar de ello y centrarnos en los asuntos que interesan a los ciudadanos cómo por qué el transporte escolar sigue sin resolverse casi dos semanas después de iniciarse el curso, por qué el incendio de Jarilla saltó al Jerte y al Ambroz y traspasó hasta en cuatro ocasiones la autovía, porqué la sanidad sigue deteriorándose...». Piedad Álvarez cree que son las cuestiones que afectan a los extremeños, las que deberían centrar la gestión de los responsables de la Junta, pero que, sin embargo, «están centrados en eliminar al rival político».

Unidas por Extremadura ha manifestado su deseo de que «este circo, este esperpento, acabe cuanto antes, que se diriman las responsabilidades que se tengan que dirimir en los juzgados y que, en función de la sentencia, el PSOE tome las decisiones que tenga que tomar y que lo haga también cuanto antes porque este tema solo beneficia a la derecha, que lo utiliza como cortina de humo sobre todos los problemas que afectan a los extremeños», ha expuesto la portavoz de la coalición de izquierdas, Irene de Miguel.

«Fuimos las primeras en denunciar que esto era un caso de clientelismo, de enchufismo y se tienen que dirimir responsabilidades», ha dicho también, «pero no vamos a aceptar lecciones del PP, que actúa igual que el PSOE, con las mismas redes clientelares y el mismo modus operandi, porque ya sabemos donde está el primo de la señora Guardiola trabajando», ha añadido.

Limpieza democrática

Por su parte, PP y Vox han pedido la dimisión de Miguel Ángel Gallardo. «Va a ser juzgado por presunta prevaricación y tráfico de influencias y esto es insólito y vergonzoso. Pedimos su dimisión sin tibieza, no puede aguantar ni un segundo más en la Asamblea», en palabras del portavoz regional del PP, José Ángel Sánchez Juliá.

«Por limpieza democrática y respeto a los extremeños debe dimitir», ha insistido. «Es insostenible una situación que marcha la política extremeña». Sánchez Juliá ha valorado que «frente a sus estrategias de escapismo y su aforamiento exprés, la justicia ha hecho su trabajo de manera callada e independiente».

Vox también ha pedido la dimisión del líder de los socialistas extremeños. «No puede estar ni un segundo más en la Asamblea ni como secretario de los socialista extremeños, pero este último aspecto lo tendrá que dirimir el PSOE», ha declarado por su parte el portavoz de la formación, Óscar Fernández.

Cabe recordar que según los estatutos del partido, Gallardo puede continuar tanto como líder de la oposición como al frente de la federación regional. Tras la última modificación de las normas que regulan el funcionamiento de la formación, la pérdida de militancia por estar inmerso en un proceso penal se contempla solo si el acusado es finalmente condenado.