El Rey telefonea a Guardiola y sigue con preocupación los incendios en Extremadura El monarca ha trasladado a la presidenta de la Junta su solidaridad con todos los vecinos afectados y su apoyo al Plan Infoex y al resto de efectivos desplegados

Ángela Murillo Miércoles, 13 de agosto 2025, 19:22

Preocupación en la Casa Real por los incendios forestales que sufre Extremadura. La presidenta de la Junta ha comunicado este miércoles que ha recibido una llamada del Rey Felipe VI. El monarca «sigue con preocupación la evolución de los incendios. Me traslada su solidaridad con todos los vecinos afectados y su agradecimiento y apoyo al Plan Infoex y a todos los efectivos desplegados», ha señalado a través de las redes sociales la presidenta de la Junta. «Estamos orgullosos de la respuesta ejemplar que estáis dando. Gracias a todos los intervinientes. Gracias, Majestad», añade Guardiola en un mensaje en X.

En julio de 2023, el monarca visitó a los afectados por los incendios que ese verano también asolaron la región. El Rey Felipe se desplazó hasta Las Hurdes y allí mostró su apoyo a los vecinos de la comarca, una de las zonas atacadas por las llamas, que ese año también se cebaron con el Parque Nacional de Monfragüe, con 3.000 hectáreas arrasadas en el fuego que comenzó en Casas de Miravete.

Dos años después, la situación vuelve a ser muy preocupante. La presidenta del Ejecutivo regional ha presidido este miércoles desde el Puesto de Mando Avanzado desplegado en Jarilla, una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) para evaluar la evolución de los seis incendios que activos en la región, especialmente los de Jarilla. Las fuertes rachas de viento lo han desviado hacia el pueblo de Cabezabellosa. Allí las llamas han cercado con vecinos en el interior del casco urbano y ahora sufren dificultades para salir de sus casas y huir de las llamas, según el consejero de Presidencia, Abel Bautista, quien ha llegado a señalar que el municipio se ha convertido en una «ratonera» y ha lamentado que esos habitantes no atendieran la orden de evacuación que recibieron de madrugada.

La UME, desplegada en la región

Unos 300 efectivos combaten este fuego en el norte de la provincia de Cáceres, incluyendo 110 miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME), personal del Infoex, agentes del medio natural y medios terrestres, apoyados por seis aeronaves.

Guardiola ha valorado el trabajo de esos efectivos «que se juegan la vida para salvar nuestro monte, nuestros pueblos y, sobre todo, para salvar a nuestra gente». Al igual que el consejero de Presidencia, ha pedido a los vecinos que sigan las instrucciones de las autoridades, recordando que «cada instrucción se da para protegerles a ellos y a la gente que está trabajando» contra el fuego.

Seis fuegos activos

En total, Extremadura mantiene activos seis incendios forestales: Además de Jarilla, con unas 1.200 hectáreas afectadas y activo en la zona de Cabezabellosa, las llamas asolan parajes de Casares de Las Hurdes, de menor dimensión (alrededor de 10 hectáreas), difícil de perimetrar y con enorme potencial de propagación; Tornavacas, estabilizado y en labores de refresco; Monfragüe, con una reactivación controlada y evolución favorable; carretera de Alburquerque-Aliseda (río Zapatón), con evolución incierta y pendiente de evaluación sobre el terreno, y Trujillo, reactivado, pero con una evolución favorable, informó esta tarde la Junta.

Fuera de la región, las llamas también calcinan parajes naturales en las provincias de Zamora, León -con un voluntario muerto-, Orense o Valencia.