Los Reyes en Extremadura por los incendios: «Que todos visiten esta tierra tan bonita»

Los Reyes de España, don Felipe VI y doña Letizia, han abrazado Extremadura este viernes para apoyar a los afectados por los incendios que han asolado esta tierra durante este verano. Han sentido el calor de los vecinos del norte de la región en una visita con tres paradas: Rebollar, Cabezabellosa y Hervás, donde han terminado haciendo una llamada a que esta comunidad autónoma sigue siendo verde y se conozca.

«Los valles en su gran proporción siguen estando ahí y animamos a todos a visitar esta tierra tan bonita», ha dicho Felipe VI desde Hervás, el municipio en el que parte de su monte, el que está en lo alto de la sierra, se ha quemado por el fuego de Jarilla, el más grande de la historia de esta comunidad autónoma, que calcinó en diez días 17.300 hectáreas de las comarcas del Ambroz, el Jerte y Trasierra.

«Hemos transmitido un mensaje de apoyo, cariño y afecto para que los vecinos perciban que están atendidos por el Estado y el conjunto de las administraciones, que es complejo pero también muy potente. Y eso se ha visto con la profesionalidad de los distintos efectivos», ha añadido antes de invitar a la reflexión. «Más adelante hay que hacer un balance reflexivo, sereno y humilde por parte de todos para ver cómo mejorar», ha afirmado.

«En estos tres días hemos sentido la tristeza y desolación de los vecinos, pero también la gratitud de ver juntos trabajando a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En todas partes hemos escuchado la necesidad de la prevención y fijar población en el entorno rural», ha añadido doña Letizia al final de una jornada que primero les ha llevado a Rebollar.

A este municipio, el único que tuvo que ser evacuado del Valle del Jerte por el incendio de Jarilla, han llegado las 11.30 horas. Muchos de sus vecinos han podido saludarles entre aplausos y gritos de 'viva los Reyes'. Tras darles la mano y acercarse a ellos, han contemplado el Valle desde Rebollar, un estampa llena de cerezos. La parte arrasada por el fuego está en la parte alta y empieza a ser visible el negro calcinado en la carretera que une El Torno con Cabezabellosa.

Allí, en Rebollar, ha habido momentos emotivos y curiosos. La Reina se ha acercado a una señora que llevaba un cachorro adoptado recientemente y al que le ha puesto de nombre 'Fuego'. También ha cogido en brazos a un niño que no pasaba de los dos años y ha saludado a vecinos como Maruchi, una mujer que acababa de cumplir 88 y se mostraba muy orgullosa de que los Reyes visitaran su pueblo. «Nunca antes los había visto y me emociona que vengan a ver el municipio más pequeño del Valle del Jerte».

Los Reyes se han mostrado comprensivos con los afectados, sobre todo con los empresarios, ganaderos y agricultores que han perdido lo que les da de comer. Entre ellos estaba Eduardo Sánchez. «He perdido una finca con 80 castaños», decía mientras Antonio Sánchez comentaba que cuenta con una explotación de ganado caprino que se ha salvado. «Se nos ha quemado dos tercios de la sierra, pero hemos sido privilegiados», contaba mientras los Reyes estaban a punto de saludarlos.

Con ellos han mantenido un encuentro que se ha centrado en abordar la importancia del despoblamiento, pues han defendido que el asentamiento de población en el territorio garantiza un mejor cuidado del entorno.

El agradecimiento por luchar contra las llamas

Ha sido en la segunda parada, en Cabezabellosa, donde don Felipe y doña Letizia han tenido un recibimiento multitudinario. Más de medio millar de vecinos les han saludado en una plaza en la que los Reyes han mostrado su agradecimiento a los profesionales que durante este verano han estado luchando contra el fuego. Como representación de ellos, efectivos de la UME, Ejército de Tierra, Guardia Civil, Protección Civil, Parques Nacionales, Plan INFOEX, Tragsa, BRIF de Pinofranqueado, Cruz Roja Extremadura, Bomberos del Servicio Provincial de Extinción de Incendios de Cáceres, 112 , policía local, agentes del medio natural, psicólogos, trabajadores sociales y Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, entre otros, han charlado y se han fotografiado con Sus Majestades.

«Es una satisfacción que reconozcan nuestra labor tras diez días luchando contra el fuego de Jarilla», ha indicado Álvaro Hernández minutos antes de saludar a los Reyes.

«Nos han dicho que lo sienten muchísimo», contaban Meli y María Luz, dos vecinas de Cabezabellosa que han podido hablar con don Felipe y doña Letizia, que han estado casi una hora saludando a los habitantes de este pueblo. Allí les han aplaudido, lanzado vítores y regalado obsequios. Desde camisetas y rosas hasta tiras con la bandera de Extremadura y pulseras. Todo antes de dejar su firma en el libro de honor del Ayuntamiento y comenzar su viaje hacia Hervás.

En esta localidad, ya pasadas las dos de la tarde, han sido recibidos entre canciones populares como 'El Redoble' por un millar de vecinos. Tras fotografiarse con ellos, han saludado a los alcaldes de Hervás, Casas del Monte, Segura de Toro, Gargantilla, La Garganta, Cabezabellosa, Villar de Plasencia, Jarilla, Rebollar, Cabezuela del Valle, Navaconcejo, El Torno, Jerte y Tornavacas, todos ellos municipios afectados por el incendio de Jarilla, que abarcó un perímetro de 170 kilómetros.

Seguidamente han comido en la Hospedería de Hervás junto a ellos tras una visita a la que también ha asistido la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín; el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; el consejero de Presidencia, Interior y Dialogo Social, Abel Bautista; el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco José Ramírez, y el presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales.