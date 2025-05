«Quiero ser oncóloga en Extremadura, que lo tiene todo para una buena formación MIR»

La adjudicación de vacantes de médicos internos residentes (MIR) continúa y los que han escogido plaza animan a los aspirantes a decantarse por Extremadura ... como ya lo han hecho un centenar de futuros facultativos. Marta García Gamero, una joven de 25 años que obtuvo el puesto 219 en una prueba con más de 13.000 graduados, fue la primera en elegir un puesto en esta comunidad autónoma.

Se decantó por Oncología Médica en el Hospital Universitario de Badajoz y está segura de que tendrá una buena formación. Por delante, a esta pacense que estudió la carrera de Medicina en Salamanca le esperan cinco años de especialización.

Con el resultado que obtuvo en la convocatoria MIR tenía la posibilidad de elegir cualquier especialidad y centro sanitario del país. Ella escogió Extremadura. «Cuando tienes todas las opciones debes abrir la mente y explorar. Eso es un poco abrumador», comenta Marta, que para tomar una buena decisión fue a la jornada de puertas abiertas del Hospital Universitario de Badajoz para futuros residentes y habló con MIR de Salamanca y Sevilla.

«Mi familia, mi pareja y mis amigas están en Extremadura. Aunque he vivido muchos años fuera y lo he disfrutado, era el momento de volver a casa y empezar a desarrollarme en mi tierra. Además, si sintiera que al Hospital de Badajoz le falta algo me habría ido a otro lado. Es un centro de referencia y tiene muy buena formación», dice Marta.

Es una fiel defensora de que aquí se puede desarrollar profesional y personalmente como quiere. Y todo pese a que esta región no suele estar entre las opciones preferidas de los que mejores resultados obtienen en la famosa prueba de acceso MIR. En el primer día de adjudicación de esta convocatoria en la que se ofertan 9.007 plazas se eligieron 700 vacantes y solo tres se decantaron por esta región.

Marta lo tiene claro. «Mi objetivo es ser oncóloga en Extremadura, que lo tiene todo para una buena formación MIR. Si un hospital está acreditado para ofrecer una plaza es porque es bueno y los centros de la región no tienen nada que envidiar para hacer el MIR a cualquier otro de España», asegura García.

Eso sí, es consciente de que hay diferencias con otros centros del país. «Hay que ser realistas y está claro que el Hospital de Badajoz no es el 12 de Octubre de Madrid por muchas razones, como volumen de pacientes, número de especialistas, recursos y presupuesto, pero también es cierto que los hospitales extremeños son buenos», apunta Marta, que aunque todavía le queda un lustro para decidir el lugar en el que finalmente ejercerá como facultativa, tiene muchas preferencias por su tierra. «No sé lo que me deparará el futuro y no sé si luego querré una súper especialización en alguna materia que no esté en esta región. Eso no lo sé, pero en un principio me quiero quedar aquí», reconoce.

Otros como Ángel Benítez, el joven extremeño que mejor puesto obtuvo en el examen MIR, con la posición 19, optó por irse a otra región, en concreto a La Paz de Madrid para formarse en Cardiología, pero tampoco descarta volver a Extremadura para trabajar cuando finalice la residencia.

Mejoras en Extremadura

«Creo que la Administración debería dar a conocer lo que tenemos en esta comunidad no solo a nivel de centros y profesionales, que son muy buenos, sino la región en general», cuenta Marta. Considera que en la elección de los MIR el principal aspecto para que este territorio no esté entre las opciones favoritas es «la falta de comunicaciones».

Eso, junto al declive de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, algo que afecta a casi todas las regiones del país, ha provocado que en las últimas tres convocatorias se queden plazas desiertas en Extremadura. En 2024 no se cubrieron la mitad de las 98 ofertadas.

«Creo que este año sucederá algo similar y volverá a haber plazas desiertas. Espero que no tantas porque eso se nota en las urgencias de los hospitales, donde los MIR tienen bastante peso. Ojalá se cubran todas, aunque es complicado», apunta Gamero teniendo en cuenta cómo evoluciona la adjudicación. Por el momento se han cubierto 11 de las 98 vacantes ofertadas en Medicina Familiar y Comunitaria y queda menos de una semana para que finalice el proceso.

Sobre la falta de especialistas, García Gamero alude a los sueldos que se pagan en España. «Tenemos un buen salario comparado con el que se necesita, pero la gente es ambiciosa y, si tienen la oportunidad, se van a otros países en los que los sueldos se duplican e incluso triplican. Además, aquí se hacen guardias de 24 horas y, ante eso, hay quien elige otros países o ejercer solo en las clínicas privadas», apunta.

En su caso lo tiene claro, quiere trabajar en Extremadura y en el sistema público. «Aquí la calidad de vida es excelente, al igual que los centros sanitarios. Además, faltan muchos médicos y residentes en esta región», concluye la futura MIR.