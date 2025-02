Extremadura y La Rioja, las regiones con más plazas MIR libres de Medicina de Familia

Extremadura ha cerrado su peor año de adjudicación de plazas MIR (Médico Interno Residente) de la historia. Solo ha logrado cubrir 61 de las 98 vacantes de Medicina de Familia que ofertaba, una situación que también se extiende a la mayoría de regiones del ... país, pero que afecta especialmente a esta comunidad autónoma. Es el segundo territorio en el que más puestos han quedado vacíos, solo por detrás de La Rioja.

En Extremadura, el 62% de las plazas ofertadas de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria no han sido elegidas por ningún aspirante. Solo supera ese porcentaje La Rioja, con un 68%.

En la mayoría de las regiones esa cifra no pasa del 25% y hay comunidades como Madrid, Cantabria, Canarias y Comunidad Valenciana que cubren todas sus plazas.

Hay que recordar que en España, de las 2.492 plazas ofertadas de Medicina de Familia, 459 han quedado desiertas. Las hay vacías en casi todas las regiones: Cataluña (98 plazas), Castilla y León (81), Andalucía (64), Galicia (63), Extremadura (61), Aragón (22), Islas Baleares (19), La Rioja (17), Castilla-La Mancha (10), Asturias (8), Navarra (8), País Vasco (6), Murcia (1) y Ceuta (1).

También ha habido dos plazas desiertas de la especialidad Medicina del Trabajo en Andalucía y Castilla y León, y 12 de Medicina Preventiva (con una en Andalucía, Comunidad Valenciana, Navarra y Ceuta, dos en Aragón y Castilla y León y cuatro en Castilla-La Mancha).

En el caso de Extremadura, en todas las áreas sanitarias han quedado puestos vacantes. Según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad al cierre del proceso de adjudicación, hay 13 plazas en el área de Badajoz, nueve en Cáceres, 12 en Don Benito, cinco en Llerena, seis en Mérida, cinco en Navalmoral de la Mata, siete en Plasencia y cuatro en Coria.

Para intentar adjudicar todas esas vacantes, el Ministerio de Sanidad ha abierto un segundo llamamiento hasta el miércoles al que pueden acceder los médicos que no hayan escogido una plaza en la primera ronda.

Prefieren repetir el examen

Y es que este año ha habido muchas incomparecencias, es decir, estudiantes que han preferido no elegir plaza a tener que escoger una especialidad que no querían. De hecho, ha habido sesiones en las que el 50% de médicos no han optado por ningún puesto.

Eso evidencia que muchos de los jóvenes que hacen el examen MIR, con siete años de preparación universitaria y en academias especializadas, así como miles de horas de estudio a sus espaldas, prefieren repetirlo al siguiente año a tener que escoger especialidades mucho menos deseadas como Medicina Familiar y Comunitaria.

Con ese panorama, el segundo llamamiento, tal y como sucedió el pasado año (se cubrieron solo once de las 27 plazas sobrantes en Extremadura), no suele ser efectivo para cubrir todas las plazas desiertas y la propuesta de la Junta de Extremadura de eliminar la nota de corte tampoco sería la solución.

Así que se prevé que el número de MIR que llegarán a Extremadura este año será el más bajo desde 2019. El SES recibirá 164 médicos, según este primer llamamiento, mientras que en 2023 fueron 213.

Solo en 2019, con una oferta de plazas para médicos internos residentes más reducida, los MIR que llegaron a formarse al SES fueron menos, en concreto 153. A partir de ese año hubo un claro incremento de puestos y, a partir de 2022, empezaron a quedar plazas vacías.