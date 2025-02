Ángel Benítez, un alumno de la Universidad de Extremadura entre los 20 mejores MIR del país

El extremeño Ángel Benítez González, de 24 años, se ha posicionado como uno de los mejores del país en el examen que da acceso a la residencia MIR (Médico interno residente), el periodo en el que los graduados se forman como especialistas. Se ... ha situado entre los 20 primeros de una prueba a la que se han presentado más de 13.500 aspirantes para 9.007 plazas.

Ha quedado en el número 19 y ha sido uno de los exámenes más difíciles de los últimos años, según han coincidido las academias de preparación, facultativos con muchos años de experiencia y los propios alumnos.

La de Benítez está entre las mejores posiciones que se recuerdan en los últimos años para un alumno de la UEx. En 2024 Lucas Franco quedó en el puesto 78 y, en el año anterior, Marta Montero, alcanzó el 31.

Pocas veces un extremeño se ha colocado entre los 20 primeros, aunque hay casos recientes como el de Vicente Jurado, pacense y estudiante de la Universidad Complutense de Madrid que obtuvo el puesto seis en 2022, o el de Enrique Cerro, cacereño que en 2021 se posicionó el séptimo y se decantó por Dermatología en el Hospital General de Valencia. Sin embargo, no le convenció la especialidad y en 2023 se presentó de nuevo y quedó el 53.

Ahora Ángel respira aliviado y satisfecho por los resultados después de tanto esfuerzo, según cuenta a HOY desde su casa en Badajoz. «Pensaba que iba a quedar peor, así que estoy muy contento», dice este joven que estudió en el instituto Rodríguez Moñino. Allí ya despuntaba. Su nota media en Bachillerato fue un 9,4, la misma que obtuvo en el grado de Medicina que cursó en la UEx.

Fue en Bachillerato cuando Ángel, sin antecedentes familiares que se dediquen a la Medicina, decidió cursar esa carrera. También dudó en hacer Matemáticas. Ambos estudios exigen una nota de corte muy alta para acceder y en los últimos años están reservados para alumnos con excelentes calificaciones.

En sexto ya empezó a echar un vistazo al temario del MIR, pero no fue hasta el verano, tras graduarse, cuando inició la preparación. «He estudiado unas diez horas diarias, aunque también he intentado sacar tiempo para hacer otras cosas, como estar con mis amigos», comenta.

Se ha preparado de forma 'online' por la academia MIR Asturias, uno de los centros específicos en la preparación del examen MIR al que recurren miles de alumnos cada año.

En él, además de facilitarle el temario de la prueba, también les preparan mentalmente y realizan simulacros semanales. Les ayudan a tenerlo todo bajo control en el examen en el que se juegan su futuro laboral.

«Estoy dudando entre hacer Cardiolología, Oftalmología y Neurología», afirma Ángel. Tiene claro que escogerá una especialidad hospitalaria y la cursará fuera de Extremadura, en Madrid. «No por nada, sino porque llevo toda la vida en Badajoz y me apetece salir», cuenta ilusionado con la nueva etapa que se avecina. «Me gustaría volver a Extremadura para trabajar en el SES cuando acabe la residencia, pero nunca se sabe», dice.

En su caso podrá elegir cualquier especialidad y hospital casi con toda seguridad, aunque los centros de la comunidad madrileña suelen ser los más demandados cada año.

«No sé aún qué hospital escogeré. Ahora me tengo que informar», comenta. Eso sí, antes se irá de vacaciones para celebrar el buen resultado. De 200 preguntas ha respondido bien a 162.

Él no ha sido el único alumno de la UEx que ha obtenido una gran posición. «En general, las sensaciones tras ver las notas están siendo buenas. Hay al menos otro estudiante de la UEx que se ha posicionado entre los 200 primeros», confirman a este diario varios aspirantes que se han presentado al MIR.

Medicina de Familia

En cuanto a las especialidades a escoger, aunque las hospitalarias siguen siendo las preferidas, también hay bastantes alumnos extremeños que quieren hacer Medicina de Familia. «Yo no me la he planteado, pero conozco a gente que quiere cursarla y quedarse en Extremadura y en zonas rurales», cuenta Ángel, consciente de que en los últimos años ha habido vacantes desiertas de esta especialidad en la comunidad autónoma.

En la convocatoria de 2025, Extremadura oferta 227 plazas para MIR. De ellas, 98 vuelven a ser para la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria.

Para la adjudicación de las plazas que ofrecen las comunidades autónomas habrá que esperar al mes de abril. En esta convocatoria se pretende recuperar la elección presencial, un servicio que lleva suspendido cuatro años y que la Consejería de Salud de Extremadura defendía que regresara. De este modo, los aspirantes podrán optar por la forma presencial o la electrónica.

Será el momento crucial para los 13.692 estudiantes que han superado la prueba, dato que se corresponde con el 99,86% de los presentados al examen.

Este año el número uno ha sido un estudiante de Medicina de una universidad rusa. El alumno pertenece a la Pavlov First State Medical University of St. Petersburg, según ha informado el Ministerio de Sanidad. Además, la cuarta mejor nota es de un estudiante de esta misma facultad de la ciudad de San Petersburgo.

En total, entre las diez mejores notas de la prueba hay cuatro estudiantes que proceden de facultades extranjeras: la quinta mejor calificación es de la Universidad de Buenos Aires y, la novena, de la Universidad Católica de Córdoba, también en Argentina.