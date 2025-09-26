Un pequeño pueblo de Extremadura lleva su aceite de oliva virgen extra a Japón El aceite de una cooperativa extremeña ha sido galardonado con la Medalla de Oro en uno de los certámenes más prestigiosos de Asia

Irene Toribio Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:43

Desde un pequeño pueblo de Extremadura se puede llegar a cualquier rincón del planeta. De eso presumen, orgullosos, en la Cooperativa Virgen de la Estrella, con sede en Los Santos de Maimona y socios en Usagre, Bienvenida y Fuente de Cantos, desde donde vuelven a demostrar que los pueblos extremeños pueden conquistar los paladares de cualquier parte del mundo. Y es que la cooperativa acaba de hacerse con la medalla de oro en los JOOP Japan Olive Oil Prize 2025, uno de los certámenes más prestigiosos de Asia.

Su aceite de oliva virgen extra Oleoplatinum, elaborado a partir de olivos centenarios de entre 200 y 800 años, ha recibido este prestigioso reconocimiento internacional, consolidando así la proyección exterior de la cooperativa, que ya había logrado importantes premios en Europa y que en 2022 fue distinguida en Nueva York como uno de los mejores aceites de oliva del mundo en la New York Olive Oil Competition.

«Este éxito no sería posible sin la confianza y la entrega de nuestros agricultores, que se esfuerzan cada día por ofrecer lo mejor de su tierra. Gracias a esa apuesta colectiva, hoy no solo competimos en los mercados más selectivos, sino que logramos destacar en ellos», afirma Santiago Muñoz, presidente de la cooperativa.

Por su parte, Álvaro Villarreal, responsable de comercio exterior, subraya la importancia estratégica de este premio: «Este reconocimiento confirma que desde nuestros pueblos se pueden elaborar productos de la máxima calidad reconocidos a nivel mundial. Que jurados tan exigentes como los de Japón, Londres o Nueva York reconozcan nuestros aceites con medalla de oro nos confirma que la calidad de lo que hacemos en Extremadura está al nivel de los mejores del mundo».

«Extremadura está entre los mejores aceites del mundo, tenemos que estar orgullosos» Fabián Gordillo Director general de la cooperativa

En esa misma línea, Fabián Gordillo, director general de la cooperativa, añade: «Extremadura está entre los mejores aceites del mundo, y este reconocimiento es una prueba más de ello. Tenemos que estar orgullosos, sacar pecho, pero también creérnoslo y seguir apostando por la calidad y por nuestra manera de hacer las cosas».

Con este nuevo galardón, la Cooperativa Virgen de la Estrella se consolida como un referente internacional en la calidad del aceite de oliva virgen extra.