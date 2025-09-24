Molino de las Vegas Altas inaugura su almazara en Gargáligas

Redacción Miércoles, 24 de septiembre 2025, 21:01 | Actualizado 21:37h. Comenta Compartir

Molino de las Vegas Altas inauguró este miércoles su almazara, en la localidad pacense de Gargáligas con la intención de iniciar su actividad en la campaña 2025/2026. Diseñada bajo los principios de innovacióny sostenibilidad, su objetivo es prestar servicios que permitan incrementar el valor de la producción agrícola, facilitando el acceso al mercado a los productores.

Al acto de inauguración, celebrado esta la mañana en sus instalaciones, asistieron el secretario general de Desarrollo Sostenible, Coordinación y Planificación Hídrica de la Junta de Extremadura, Víctor del Moral, junto al alcalde de Gargáligas, Pedro Fort, y la alcaldesa de Don Benito, Elisabeth Medina, entre otras autoridades y empresarios del sector y de la comarca.

Durante la presentación, José Luis Morlanes, socio de Molino de las Vegas Altas, quiso destacar la confianza del proyecto empresarial en el sector del aceite de oliva porque tendrá «un potencial de crecimiento de primera magnitud en los próximos 15 años», en Extremadura y en la comarca de las Vegas Altas, que será un «referente en el cultivo superintensivo del olivar».

Morlanes subrayó la «ilusión y el esfuerzo» por poner en marcha esta almazara, «una herramienta al servicio de los productores de aceituna extremeña que les permitirá revalorizar sus productos».

También destacó que el proyecto empresarial permitirá la creación de una treintena de puestos de trabajo directos e indirectos y prestará servicio las 24 horas del día los siete días de la semana.

Por su parte, el alcalde de la localidad, Pedro Fort, felicitó a los promotores a los que agradeció que hayan apostado por Gargáligas para poner en marcha unas instalaciones «a la vanguardia en cuanto a tecnología, innovación y sostenibilidad», que va a «evitar la despoblación, que las familias se vayan por la falta de oportunidades».

Experiencia en el sector

Por último, el secretario general de Desarrollo Sostenible, Coordinación y Planificación Hídrica de la Junta de Extremadura, Víctor del Moral, afirmó que la inauguración de Molino de las Vegas Altas es un «acontecimiento de primer orden» y ha destacado los «profesionales con larga experiencia en el sector» que lo han puesto en marcha.

Del Moral aseguró que, además de la creación de empleo, esta industria «garantiza que el valor añadido que genera el campo se quede en Extremadura».