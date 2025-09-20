Los nueve pueblos extremeños más bonitos de España Estos nueve pueblos extremeños están incluidos en la lista oficial de 'Pueblos más bonitos de España'

Irene Toribio Sábado, 20 de septiembre 2025, 17:50 Comenta Compartir

Nacida de la convicción y necesidad de poner en valor los maravillosos pueblos enclavados en la geografía española surge la Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España, una red que busca promocionar las zonas rurales y los pequeños municipios como lugares de gran belleza que destilan historia y cultura. Y si de algo sabe nuestra Extremadura es de pueblos bonitos y calles que derrochan encanto entre sus empedrados. Por eso son hasta nueve los pueblos extremeños que se encuentran entre los más bonitos de España.

En la provincia de Badajoz, Jerez de los Caballeros presume de fortalezas templarias que narran leyendas medievales; Olivenza sorprende con su aire fronterizo y su imponente castillo; y Llerena, joya renacentista, deslumbra con su rico patrimonio artístico.

En Cáceres, Guadalupe se alza con la grandeza de su monasterio, Robledillo de Gata enamora con sus casas de arquitectura popular serrana, San Martín de Trevejo conserva la tradición en cada rincón de su entramado urbano, Trevejo vigila desde lo alto con su castillo en ruinas cargado de historia, Trujillo brilla con sus palacios y su plaza mayor monumental, y Valverde de la Vera envuelve con el encanto de su arquitectura vernácula y su belleza natural. Todo este legado ha llevado a nuestros pueblos a ser reconocidos entre los más bellos de España, donde el tiempo parece detenerse para regalar autenticidad y memoria.

En la provincia de Badajoz son tres los pueblos que han recibido ya este título: Jerez de los Caballeros, Olivenza y Llerena. En la de Cáceres hay seis: Guadalupe, Robledillo de Gata, San Martín de Trevejo, Trevejo, Trujillo y Valverde de la Vera.

Criterios de la asociación para formar parte de la lista

Para unirse a dicha entidad, un pueblo ha de solicitar en primer lugar el acuerdo del pleno municipal o junta de gobierno. Una vez recibida esta solicitud por parte de la asociación, se inicia el proceso de instrucción de la candidatura valorando los siguientes criterios:

– Tener una población menor de 15.000 habitantes (en poblaciones mayores de 5.000 habitantes la asociación contempla solamente un casco histórico en perfectas condiciones)

– Tener un patrimonio arquitectónico o natural certificado.

Después de superar estos dos puntos, se realiza una auditoría del pueblo por personal de la comisión de calidad designada a tal efecto donde se valorarán los aspectos especificados en la Carta de Calidad. Ello implica superar los criterios mínimos de calidad en aspectos tan variados como la limpieza, conservación de las fachadas, circulación de vehículos o si tienen o no un lugar destinado al aparcamiento de éstos, el cuidado de flores y zonas verdes, el tratamiento de las insignias publicitarias y carteles, etc….

Una vez superada esta auditoría, se emite el veredicto que puede ser positivo o positivo a condición de mejorar aspectos importantes en el pueblo o negativo. Si el veredicto es positivo, el pueblo será rotulado en sus entradas correspondientes como «Uno de Los más Bonitos de España» junto al logotipo de la asociación y a partir de ese momento tendrá el derecho de uso del sello «Los Pueblos más Bonitos de España» para ser utilizado conforme a los valores de la asociación.

Un pueblo puede ser re-auditado en los años siguientes a su adhesión con el fin de que demuestre que continúa con una política en favor de los valores como la conservación del patrimonio, la promoción, la renovación de las fachadas, etc. Un pueblo puede perder la marca de «Uno de los pueblos más Bonitos de España» si no sigue cumpliendo con los valores iniciales de la asociación o de su carta de calidad.